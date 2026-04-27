Un geriátrico de Vitoria acumula denuncias por caídas y habitaciones a 34 grados: “Lo único que pedimos es dignidad”

Familiares se quejan de abandonos de residentes en Urgencias, fallos en la alimentación y falta de personal, mientras la Diputación de Álava defiende que es “una buena residencia”

Falta de personal, caídas recurrentes, temperaturas en las habitaciones de más de 34 grados durante las olas de calor, residentes abandonados en las Urgencias del hospital, fallos en la supervisión de la alimentación, pocas actividades terapéuticas para los usuarios más dependientes: las quejas en la residencia de mayores Arabarren, de Vitoria, se acumulan desde su apertura hace tres años. “No se les da una atención digna”, se lee en un documento que han elaborado 18 familias de usuarios del centro tras un encuentro para denunciar su situación.

La residencia abrió en 2023, en una iniciativa impulsada por la Diputación foral de Álava, IMQ Igurco y la Corporación Mondragón. La Diputación asigna las plazas, financia su funcionamiento y supervisa la calidad del servicio, y una cooperativa de iniciativa social se encarga de la gestión. Son 125 plazas, divididas en módulos independientes de 25 personas. “Va a permitir atender de forma adecuada a aquellas personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual que han envejecido y pasan a formar parte del colectivo de personas mayores”, anunciaban sus promotores. Pero estos familiares denuncian que no se está cumpliendo lo que se les prometió.

La protesta surge de los módulos de psicogeriatría, en los que el 70% de las personas tienen dependencia total y un deterioro cognitivo severo, es decir, que necesitan ayuda para las tareas más cotidianas. Los familiares advierten de la falta de trabajadores para atender adecuadamente a unos residentes que no pueden valerse por sí mismos, aunque la Diputación defiende que se superan los ratios exigibles por la normativa. Según la institución foral, en esas unidades de 25 personas hay cuatro cuidadoras asignadas en los turnos de día y dos en el de noche, pero las familias aseguran que las ratios no se cumplen en numerosas ocasiones, en especial, a la hora de cubrir bajas o vacaciones.

“El papel todo lo aguanta”, dice Guillermo Sánchez, hijo de una usuaria, que se queja además de que las actividades terapéuticas con estos residentes son “insuficientes” y que muchas veces lo que se les ofrece “es estar postrados en unos sillones, viendo en la televisión lo primero que pillen”. “En Arabarren nos prometieron de todo, iba a ser un hotel de cinco estrellas y no se ha quedado ni en hostal”, comenta Blanca Esther Montón, otra familiar. “Cada dos por tres hay unas caídas bastante tremendas” y “moratones” provocados por las movilizaciones inadecuadas.

Los afectados describen que, en ocasiones, los mayores han sido trasladados a las Urgencias de un hospital solos, sin el acompañamiento de personal de la residencia. “Han cogido a una persona, la han montado en una ambulancia y la han dejado en Urgencias sola. Imagínate, una persona con alzhéimer, sentada en una silla de ruedas, sola con unas hojas que le han dado, del historial o la cartilla de la seguridad social, y todo el mundo mirándola. Así me encontré yo a mi madre”, cuenta Sánchez. Y recuerda que el documento de condiciones para concertar las plazas establece que los mayores deben ir acompañados por personal del centro mientras llega algún familiar.

Una queja recurrente en el complejo ha sido la ausencia de aire acondicionado en las habitaciones o un sistema de ventilación adecuado. En episodios de olas de calor se han alcanzado temperaturas de más de 34 grados, según coinciden varios de los allegados. Una residente llegó a ser hospitalizada por deshidratación. La alternativa es llevar un ventilador. Al menos, explica Sánchez, desde que comparecieron en las Juntas Generales de Álava para denunciar la situación, la residencia ha mandado reparar las ventanas que estaban rotas en las habitaciones.

Las mismas familias advierten también de que “no existen o no se aplican los protocolos necesarios para asegurarse de cuál es la comida que cada usuario debe comer”. La tarea, a veces, queda en manos de estos, que dan su ayuda con la alimentación. Tampoco hay suficiente medicación para los residentes.

Tanto la Diputación como los familiares coinciden en que existe una alta rotación del personal y una dificultad para estabilizar la plantilla. La Administración lo achaca a la escasez de trabajadores en el mercado laboral, a un alto absentismo y al descontento de algunas empleadas con determinadas familias a las que se critica que están “fiscalizando constantemente el trabajo de las profesionales”.

Sin embargo, Guillermo Sánchez comenta que la dirección del centro le reconoció que “el problema es que no tienen dinero para fidelizar a buenos auxiliares, y por eso, cuando tienen posibilidad de cambiarse, se marchan a otro lado”. La alta movilidad de la plantilla provoca que “el nuevo personal esté desorientado, sin unas normas claras y en numerosas ocasiones únicamente asesorados por los familiares”, señala.

El director de Arabarren, Alberto García Santiuste, afirma que se trata de un sector con mucha rotación de personal, algo que ocurre “no solo en esta residencia”. “Sin embargo, llevamos unos meses muy buenos, el año pasado hubo situaciones complejas en Semana Santa y verano, pero en los últimos tres o cuatro meses estamos mejor. Sobre todo, esta Semana Santa ha habido un cambio espectacular en la estabilidad”, explica.

García Santiuste no entra a valorar las quejas concretas, pero dice que no responden “al sentir de todas las familias del centro”. Reconoce que, en todo caso, “hay cosas que se pueden mejorar”, pero lamenta que se estén trasladando datos “que no están ajustados a la realidad”. “La atención a los usuarios, en definitiva, es bastante buena y acorde con el programa Gizarea [el modelo de atención asistencial de la Diputación alavesa]”, explica.

El centro, añade su director, está organizando unas reuniones que se van a celebrar durante el mes de abril con trabajadores, familias y el Instituto Foral de Bienestar Social y, además, se va a programar una visita de los representantes políticos de las Juntas Generales de Álava para que vean “con sus propios ojos cómo está el centro”. “Trabajamos con las familias y la Diputación en la mejora del día a día de la atención a los usuarios”, subraya.

El diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, indicó en una comparecencia reciente que las quejas “en parte, son razonables”, pero que otras son “injustas con los profesionales”. Arabarren, apuntó, es “una buena residencia que funciona sin problemas en el resto de módulos”, pero habló de un malestar recíproco entre la plantilla y las familias en las unidades de psicogeriatría. Urtaran explicó además que los residentes de esas unidades tienen un riesgo elevado de sufrir desnutrición, úlceras por presión o caídas, como consecuencia del avance de sus dolencias. “Son personas que requieren un cuidado continuo, profesional y cercano, y esto dificulta probablemente la atención profesional”.

Las inspecciones forales no han detectado incumplimientos del decreto de centros residenciales. Sin embargo, Arabarren recibió el pasado año 123 reclamaciones, dos terceras partes de ellas en los módulos en los que han surgido las protestas. “No queremos entrar en polémicas ni en guerras con nadie, solo buscamos el cuidado de nuestros mayores”, señala Guillermo Sánchez. “Lo único que pedimos es dignidad, no pedimos más”, agrega Blanca Esther Montón.