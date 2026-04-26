La Audiencia Nacional investiga al número dos del consulado en Argelia por una trama de visados falsos

La Audiencia Nacional investiga una supuesta trama de falsificación de visados con epicentro en el consulado de España en Argelia. La Policía Nacional detuvo a primera hora de este viernes al número dos de esta representación diplomática en la capital del país norteafricano, Vicente Moreno, y a un trabajador de nacionalidad argelina, como avanzó The Objective y ha confirmado EL PAÍS en fuentes jurídicas. Ambos quedaron en libertad con medidas cautelares horas después.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, indaga en una red que se dedicaba presuntamente a facilitar visados a cambio de dinero. Los fondos obtenidos eran posteriormente blanqueados en España. Una de las supuestas vías de lavado de fondos era la compra de vehículos, aunque los investigadores no descartan la existencia de otros mecanismos supuestamente utilizados por la trama para reintroducir en el circuito económico legal los fondos obtenidos con la venta de los visados.

Las detenciones se precipitaron el pasado viernes cuando los agentes detectaron que ambos investigados, el vicecónsul y el trabajador argelino, estaban en España. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional los arrestó a ambos el viernes por la mañana y realizó dos entradas y registros: una en Sagunto (Valencia) y la segunda en Torrevieja (Alicante). Los dos detenidos comparecieron ante la juez Tardón por videoconferencia y esa misma tarde quedaron en libertad provisional.

Según explican estas fuentes jurídicas, las pesquisas buscan esclarecer la presunta emisión fraudulenta desde el consulado español en Argel de visados para entrar en España, lo que permite viajar por los 29 países firmantes del Acuerdo Schengen de supresión de controles fronterizos internos, que engloba a 25 países de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. En la operación también participan agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), especializados en combatir redes de trata de seres humanos e inmigración irregular, así como miembros de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores se han limitado a confirmar a este diario que “hay una inspección [del consulado español en Argel] en curso” y que el departamento está ”a la espera de notificación judicial para adoptar todas las medidas oportunas previstas en estos casos”, en alusión al cese del vicecónsul en la capital argelina.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajó a finales de marzo a Argelia para sellar la reconciliación diplomática con el país cuatro años después de la ruptura tras la decisión de Pedro Sánchez de abandonar, en marzo de 2022, la tradicional postura de neutralidad de España en el conflicto del Sáhara, mantenida durante 47 años, y apoyar la propuesta de Marruecos (país con el que se encuentra enfrentado Argelia por este asunto) de autonomía para la excolonia española “como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”.