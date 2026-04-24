El exfiscal general del Estado, en un homenaje en Santiago de Compostela: “Lo que ha ocurrido es una flagrante injusticia”

La Casa das Máquinas de Santiago de Compostela acogió el jueves un acto de reconocimiento a Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo el pasado noviembre a dos años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros por un delito de revelación de secretos. El exfiscal general del Estado dijo que lo que le había pasado es una “flagrante injusticia” y apuntó que no le gusta que lo vean como una víctima. El evento lo impulsó un grupo de docentes universitarios y representantes de la cultura que hablaban de celebrar un homenaje a un “amigo, vecino de Santiago, paisano, fiscal ocupado del medio ambiente y la memoria colectiva, y ex fiscal general del Estado”.

En su intervención, Álvaro García Ortiz dijo que no se quería ver “como una víctima”. “Me irrita también, no irrita porque la gente lo hace con mucho cariño, ese sentimiento de ‘pobre Álvaro, pobre fiscal general’. Pobre en el sentido humano de que lo ocurrido no es agradable y humanamente lo has pasado mal, pero yo no soy ningún pobre, he vivido una situación privilegiadísima, he tenido un cargo de mucha responsabilidad y una suerte inmensa”, contó el exfiscal general, según un vídeo publicado por la Cadena SER.

El exfiscal general del Estado, que ya ha presentado un recurso de amparo por su condena ante el Tribunal Constitucional al considerar que el Supremo hizo una “valoración irracional y arbitraria [...] prescindiendo de hechos y pruebas de descargo”, comentó que lo que ha ocurrido es “una flagrante injusticia que no debe dar pena, sino ganas de cambiar las cosas, de seguir cambiando las cosas”.

Se trata de la primera vez que Álvaro García Ortiz participa en un acto desde su condena por el Supremo. En enero acudió al Ateneo de Madrid a la presentación de un manifiesto crítico con la sentencia que lo condenó, donde recibió una ovación cerrada. El manifiesto, firmado por más de 150 juristas, entre los que se encontraban exmagistrados del Supremo como José Antonio Martín Pallín, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón o la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, denunciaba que la sentencia del Supremo “condena a la presunción de inocencia” por estar basada en “sospechas”.