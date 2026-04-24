Detenido un seguidor de la Real Sociedad que acosó en la carretera a varios aficionados del Atlético

Un aficionado de la Real Sociedad realiza "maniobras intimidatorias" en carretera a varios aficionados del Atlético

El arrestado, de 33 años, está investigado por un delito contra la seguridad vial

Un hombre de 33 años, seguidor de la Real Sociedad, ha sido detenido por acosar en la carretera a un vehículo de aficionados del Atlético de Madrid, tras la final de la Copa del Rey, en la que se enfrentaron ambos equipos y ganó el equipo guipuzcoano.

El arrestado realizó “maniobras intimidatorias” y obligó al otro coche a reducir la velocidad. Su actuación puso en peligro la integridad del resto de los ocupantes, según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado. El detenido está investigado por un delito contra la seguridad vial.

Agentes de la Guardia Civil examinan el vídeo protagonizado por el arrestado por acosar en la carretera al aficionado del Atlético. Gurdia civil

Los hechos se produjeron en la autovía A-66, término municipal de Almendralejo (Badajoz). Otra aficionada grabó lo que estaba ocurriendo y lo subió a las redes sociales. La difusión de estas imágenes facilitó que el GIAT (Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico) de la Agrupación de Tráfico de Extremadura pudiera identificar el vehículo.

El conductor ha sido arrestado en San Sebastián por componentes de la Policía Judicial de Gipuzkoa.