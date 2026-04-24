Detenido en Ávila un fugitivo que publicaba vídeos con armas en redes sociales

Una de las armas intervenidas por la Policía durante la detención del fugitivo arrestado el pasado martes en Ávila.

El arrestado tenía 12 reclamaciones judiciales en vigor, la mayoría por violencia de género, pero la más grave era por agresión sexual a un menor

La Policía detuvo el pasado martes en Ávila a un fugitivo que, a pesar de tener 12 reclamaciones judiciales, solía publicar vídeos en redes sociales en los que exhibía armas. El arrestado, al que se define como una persona “violenta y conflictiva”, estaba reclamado sobre todo por delitos de violencia de género sobre anteriores parejas, pero la causa más grave por la que tendrá que rendir cuentas es una agresión sexual a un menor de edad.

Los delitos por los que estaba buscado son agresión sexual a menor de edad, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de condena, coacciones, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos.

La cantidad de reclamaciones judiciales que acumulaba y la posibilidad de que estuviera en Ávila, hizo que los agentes comenzaran a seguir su rastro. Resultó que era “muy activo en redes sociales” y difundía imágenes desde su casa en las que enseñaba armas.

Retuvo a una expareja una semana

Desde 2021, el fugitivo había acumulado numerosas denuncias de exparejas. “En sus relaciones sentimentales creaba un clima de intimidación con amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas desde su propio número, desde los móviles de sus familiares o incluso desde sus perfiles de redes sociales”, ha señalado la Policía este viernes en un comunicado. “Llegó a golpear a las víctimas, arrastrarlas por el suelo, cortándoles el pelo de forma degradante e incluso llegó a tener retenida durante más de una semana a una de sus exparejas en su casa”, añaden.

Fue detenido en un barrio de Ávila, donde contaba con ayuda de familiares, que le daban una red de protección para pasar desapercibido. En su arresto, intervinieron, además de los agentes especializados en la búsqueda de fugitivos, policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP), expertos en misiones de alto riesgo y en mantener el orden público, guías caninos y medios aéreos de la Policía Nacional.