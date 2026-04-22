Zelenski aborda con Margarita Robles la situación en el frente de guerra de Ucrania con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, impone a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la Orden de la Princesa Olga, una de las más importantes que otorga Ucrania y que se concede exclusivamente a mujeres, en un acto celebrado este miércoles en el palacio presidencial en Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha recibido este miércoles en el palacio presidencial de Kiev a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la que ha mantenido una reunión sobre la cooperación militar entre ambos países y abordar la situación bélica en el país. En un mensaje en inglés y en español difundido en redes sociales, el líder ucranio ha asegurado que ha informado a Robles “sobre la situación en el frente” de guerra con las fuerzas rusas, que invadieron ucrania en febrero de 2022.

En el encuentro, ambos han abordado también la ampliación del programa SAFE, las siglas en inglés del instrumento financiero Acción por la Seguridad de Europa, que la UE destina a la inversión en producción industrial en defensa. “Confiamos en la ampliación del programa SAFE y en la aparición de nuevos productos de nuestra producción conjunta”, ha dicho el líder ucranio.

El presidente de Ucrania ha agradecido también el apoyo a la defensa antimisiles de Ucrania con misiles Hawk y Patriot, un armamento que ha calificado de “escaso”: “Por eso la ayuda de España es muy importante para nuestra defensa contra los ataques masivos rusos”. Zelenski ha extendido el agradecimiento a Robles también a Pedro Sánchez y “a todas España por el apoyo durante todos estos años”.

El encuentro se celebra el mismo día en que la UE inicia el desbloqueo de los 90.000 millones de euros de préstamos para Ucrania, una medida hasta ahora vetada por Hungría con su presidente, Viktor Orbán, a la cabeza, pero cuyo partido perdió las elecciones legislativas del pasado 13 de abril. En la misma reunión de embajadores de la UE en Bruselas se ha aprobado, de manera provisional, el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, frenado desde febrero tanto por Hungría como por Eslovaquia y que se espera que también quede desbloqueado a lo largo de este miércoles.

Tras la reunión, Zelenski ha condecorado a la ministra con la condecoración de la princesa Olga —una de las más importantes distinciones que otorga Ucrania y que se concede exclusivamente a mujeres— en su grado III “como reconocimiento al respaldo del Gobierno español a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y a su compromiso con la defensa de la soberanía e integridad territorial del país”, según publica el Ministerio de Defensa en su web. “Un compromiso que está fuera de toda duda”, ha asegurado la ministra de Defensa, recoge el mismo comunicado. “Pese a que el foco ahora se haya desviado a Oriente Próximo. España va a seguir ayudando a Ucrania porque España es un país solidario que defiende los valores, los derechos y una causa justa”.