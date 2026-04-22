Un juez bromea en la vista contra Granados por amañar contratos de festejos: “Espero que todas las fiestas de San Isidro las pague el PP”

El magistrado Alfonso Guevara despide con esas palabras la sesión de este martes del proceso, que no se reanudará hasta el 18 de mayo

Alfonso Guevara, presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que está enjuiciando actualmente al exconsejero Francisco Granados por el amaño de contratos (entre 2004 y 2013) para la celebración de festejos en varios municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por los populares, ha despedido la sesión de este martes con el siguiente comentario: “Hasta el día 18 de mayo, después de San Isidro. Espero que todo el mundo haya tomado la comunión y que todas las fiestas de San Isidro las pague el PP. Fin”, ha bromeado al finalizar la jornada. Sus palabras han generado algunas risas entre los presentes.

Desde el pasado 19 de enero, la Audiencia Nacional acoge el primer gran juicio contra Francico Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre y ex secretario general del PP de Madrid. Esta vista responde a una de las líneas de investigación del macrosumario del caso Púnica y se centra en el amaño de contratos públicos en favor del empresario José Luis Huerta desde administraciones públicas gobernadas por los populares. Huerta, que encabezaba la compañía Waiter Music, regaba supuestamente de regalos a los cargos públicos y corría con gastos de sus fiestas y del partido conservador, a cambio de que los ayuntamientos controlados por el PP le adjudicaran la organización de sus festejos.

Además de Granados, en el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, David Erguido, exsenador y exdiputado autonómico del PP; y media docena de exalcaldes del partido: José Carlos Boza y José Miguel Moreno, exregidores de Valdemoro; Esteban Parro y Daniel Ortiz, de Móstoles; María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos; y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio.

Tras tres meses de sesiones, el juicio afronta sus últimos coletazos. Durante este lunes y martes, el tribunal ha escuchado durante horas las declaraciones que José Luis Huerta hizo en la fase de instrucción y que quedaron grabadas. El empresario, fallecido hace un lustro, confesó los amaños y apuntó contra el PP.

Al acabar la sesión de este martes, como despedida, Guevara ha bromeado para avisar que el juicio no se retomará hasta el 18 de mayo. El experimentado magistrado, muy conocido en la Audiencia Nacional por su duro carácter en sala, ha tenido otros comentarios destacados durante esta vista oral. El 21 de enero, le espetó a la fiscal: “A mí no me replica nadie, para eso estoy aquí. Ni el fiscal ni el Rey”. Unos días después, afirmaba sarcástico: “Me quedan dos años y medio para jubilarme, mi pregunta es si acabaremos antes el juicio”.