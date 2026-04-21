Seis años y medio de cárcel para los cabecillas de un clan desarticulado cuando transportaba cocaína en bolsas de supermercado

La Audiencia de Castellón condena también a penas de prisión a los otros cuatro integrantes del grupo criminal asentado en la Comunidad Valenciana tras un acuerdo de conformidad

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a penas de prisión de entre dos meses y seis años y medio, por los delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, a seis integrantes de un clan delictivo “estable y permanente en el tiempo” dedicado al tráfico de cocaína y asentado en las provincias de Valencia y Castellón.

La sentencia, dictada a partir de un acuerdo de conformidad entre las partes, es firme y llega casi un año y medio después de la detención de tres de sus responsables. Fue el 18 de diciembre de 2024 cuando uno de los condenados fue sorprendido por la Policía Nacional circulando por la autopista AP-7, desde Valencia hasta Castellón, con siete kilos de cocaína en paquetes ocultos en una bolsa de rafia de un supermercado que portaba en el interior del maletero. La droga había sido colocada poco antes en el vehículo por otros dos de los ahora condenados, los líderes de la organización, quienes fueron detenidos ese mismo día. La cantidad de cocaína intervenida en los registros practicados con posterioridad en las viviendas de los narcotraficantes se habría vendido en el mercado ilícito por más de 726.000 euros, según recoge el fallo hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La Sala impone a los dos cabecillas, de nacionalidad albanesa, seis años y medio de prisión y multas de un millón de euros. Ha acordado sustituir la pena privativa de libertad por la de expulsión del territorio nacional una vez cumplidos los dos años de cárcel, según recoge el fallo. Para un tercer hombre, de nacionalidad española, que estaba en un segundo nivel del entramado delictivo y se dedicaba a transportar la droga, la pena es de tres años y once meses de cárcel y una multa de 400.000 euros.

La sentencia condena a seis meses de prisión a otros dos miembros de la banda, encargados de arrendar a su nombre las viviendas que utilizaban los cabecillas de la organización y donde se almacenaba y custodiaba la sustancia estupefaciente. Impone, además, dos meses de cárcel a la hermana de uno de ellos como cómplice del delito de organización criminal, por ayudar a su familiar a pagar el alquiler en momentos puntuales.

El fallo considera probado que los penados formaban parte de una organización que actuaba en las provincias de Valencia y Castellón, en la que todos ellos tenían una función asignada, como la de dirigir la banda y conseguir las sustancias, transportar la droga o alquilar las viviendas para custodiarla y prepararla para su venta.

Durante los registros domiciliarios practicados en las viviendas de los narcotraficantes, localizadas en los municipios de l’Eliana y de Valencia, se localizaron diferentes cantidades de cocaína y los utensilios necesarios para prepararla para su distribución, al igual que dinero procedente de su venta: 26.000 euros fraccionados en billetes de 50.

La sentencia, que es firme, acuerda el decomiso y la destrucción de la droga y el comiso de los bienes e instrumentos incautados como dos vehículos, dinero o teléfonos, que se destinarán a la prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con las drogas, en virtud de la Ley 17/2023 de 29 de mayo.