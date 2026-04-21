Primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto asegura por primera vez que la exministra se reunió con Aldama en Industria
La exsecretaria de Ábalos en Transportes confirma que Jésica Rodríguez participó en 13 viajes oficiales pagados por Koldo
El Tribunal Supremo ha reanudado este martes el juicio al exministro José Luis Ábalos con una nueva tanda de testificales, entre ellos, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto. Bidart ha situado por primera vez al presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, en ese Ministerio. Según ha testificado en el Tribunal Supremo, se reunió con la entonces ministra y “otra persona” para conseguir una subvención para un productor musical. También ha sido interrogada la que fuese secretaria de José Luis Ábalos en el Ministerio de Exteriores. Ana María Aranda ha confirmado que Jésica Rodríguez —la expareja del ministro señalada en el juicio por beneficiarse de mordidas y haber sido enchufada sin trabajar en empresas públicas— participó en 13 viajes oficiales de Ábalos. Sus gastos, ha relatado, los cubría Koldo García: “A mí me facilitó en varias ocasiones una tarjeta de crédito a su nombre”. También este martes será el turno del ex secretario de Estado Rafael Pérez, y del expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, citados por la adjudicación de contratos de 3,4 y 1,2 millones de euros a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama vinculada a Aldama.
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El inquilino del piso de Castellana dice no haber tenido relación con Aldama, Ábalos o Koldo
Juan Ruiz Espejo, que fue inquilino del piso del Paseo de la Castellana que supuestamente iba a ser traspasado a Ábalos como mordida, ha negado haber tenido relación con Aldama, Ábalos o Koldo. Estuvieron en el piso hasta abril de 2022, según ha relatado. O, lo que es lo mismo, el apartamento estaba alquilado cuando, según Aldama, se lo ofrecieron a Aldama. En ese tiempo no tuvo constancia de ninguna obra para reformarlo.
En la investigación consta que Ábalos dijo que el piso “tenía bicho dentro” y que estaba en mal estado. Su hijo declaró ante el Supremo que el exministro le había dicho que lo del apartamento de Castellana era “una estafa”.
El Tribunal Supremo suspende la sesión durante 15 minutos
El Tribunal Supremo decreta un breve receso en la sesión de la mañana. El juicio se reanudará en aproximadamente 15 minutos con la continuación de las testificales previstas para hoy en el caso que tiene en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Tras el receso, el juicio retoma su curso con un cambio en el orden previsto. El exsecretario de Estado Rafael Pérez Ruiz, citado originalmente para la sesión de tarde, adelanta su declaración al turno de mañana. Pérez Ruiz comparece por la adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama vinculada a Aldama.
Declara ahora Juan Ruiz Espejo, una de las personas vinculadas al piso del Paseo de la Castellana de Madrid
Declara ahora Juan Ruiz Espejo, una de las personas vinculadas al piso del Paseo de la Castellana de Madrid que, según la acusación, Ábalos iba a recibir como parte de las mordidas que presuntamente cobraba a cambio de favores.
Ruiz Espejo toma el relevo tras la ausencia de Antonio Mata Ramayo, expresidente de Aerolíneas Argentinas, que también estaba citado hoy.
El inmueble es uno de los indicios centrales de la causa. Los investigadores sostienen que distintos empresarios habrían puesto a disposición del exministro bienes inmuebles como forma de retribuir sus favores políticos.
El jefe de gabinete de Maroto asegura que la exministra se reunió con Aldama en Industria
El que fuera jefe de gabinete de Industria durante la etapa de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, ha situado por primera vez al presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, en ese Ministerio. Según ha testificado en el Tribunal Supremo, se reunió con la entonces ministra y “otra persona” para conseguir una subvención para un productor musical.
Al ser preguntado sobre si esta vez Aldama necesitó que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Díaz Bidart ha explicado que no. Lo consiguió de otra manera, ha dicho sin entrar en detalles.
Hasta ahora, los testigos habían ubicado a Aldama en Transportes, a donde acudía con frecuencia, usando el aparcamiento de autoridades, el ascensor privado del ministro y accediendo directamente a la “zona noble”.
La exsecretaria de Aldama dice que el empresario le pidió que mediara en la compra del chalé que usó Ábalos
La exsecretaria de Víctor Aldama ha afirmado que hizo una gestión para José Luis Ábalos, a quien el empresario llamaba “el jefe”: “Me llamó Koldo y me dijo textualmente: ‘Te paso a José Luis’. Se puso el ministro y me explicó un problema que tenía con un vecino de Valencia”. Además, según ha relatado, Aldama le pidió que mediase en la compra del chalé la Alcaidesa, en Cádiz, en el que Ábalos pasó un verano con su familia y que está señalado en la trama como una mordida al exministro. La exsecretaria de Aldama se ha negado a dar más detalles sobre el chalé y se ha acogido a su derecho a no declarar, al estar investigada por estos hechos en la Audiencia Nacional.
Turno para María Piedad Losada Romo, secretaria de Aldama
María Piedad Losada fue durante una década secretaria de Víctor de Aldama. En 2014 negó en la Audiencia Nacional conocer la existencia de las comisiones que habría pagado su antiguo jefe a cambio de favores y adjudicaciones públicas. Losada está investigada ante la Audiencia Nacional, por lo que declara junto a su abogado.
El jefe de gabinete de Maroto en Industria confirma una reunión con los representantes de Villafuel, empresa señalada por la investigación
El antiguo jefe de gabinete de Reyes Maroto en Industria Juan Ignacio Díaz Bidart ha afirmado que se reunió con los representantes de Villafuel, Claudio Rivas, Carmen Pano y Álvaro Gallego, “en una reunión de trámite, de protocolo”. Koldo García estuvo al principio de la reunión, pero luego “se marchó”, ha contado Díaz. Este encuentro está en el centro de la investigación, porque la empresa supuestamente pagó mordidas para conseguir una licencia de hidrocarburos.
En la reunión, ha relatado, le hicieron “una presentación” de la empresa y plantearon una solicitud de la licencia. Díaz ha afirmado que, al no ser competente Industria, remitieron a la empresa a la Secretaría de Estado de Energía. Sin embargo, la empresaria Carmen Pano declaró a la Guardia Civil que el antiguo jefe de gabinete de Reyes Maroto les dijo que reuniesen la documentación y que, una vez presentada, se la mandasen. Díaz ha negado recordar este extremo.
Comparece ahora Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto
Díaz Bidart está citado para explicar si se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas (investigado en la Audiencia Nacional en la rama del caso Koldo y en Hidrocarburos) y Carmen Pano, (imputada en esta segunda causa) para la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.
Su testimonio es uno de los más esperados del juicio porque puede establecer un vínculo directo entre una decisión administrativa y un presunto soborno. Las acusaciones sostienen que Rivas y Pano gestionaron esa licencia de hidrocarburos para Villafuel a través del ministerio de Maroto, y que Aldama, el empresario sentado en el banquillo como supuesto pagador de las comisiones, compró después una casa en La Alcaidesa (Cádiz) y se la arrendó al propio Ábalos. La hipótesis es que ese alquiler no era un contrato ordinario, sino la forma de retribuir el favor.
La exsecretaria de Ábalos en Transportes confirma que Jésica Rodríguez participó en 13 viajes oficiales y que Koldo pagó sus gastos con una tarjeta personal
Ana María Aranda, que fue secretaria de Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha confirmado que Jésica Rodríguez —la expareja del ministro señalada en el juicio por beneficiarse de mordidas y haber sido enchufada sin trabajar en empresas públicas— participó en 13 viajes oficiales de Ábalos. Sus gastos, ha relatado, los cubría Koldo García: “A mí me facilitó en varias ocasiones una tarjeta de crédito a su nombre”.
La secretaria de Ábalos en Transportes cuenta que Aldama acudía al ministerio a reuniones que no estaban en la agenda del ministro y que nunca lo vio con Ábalos
La secretaria de Ábalos en Transportes, Ana María Aranda, ha afirmado, como ya hicieron otros testigos la semana pasada, que Aldama “aparecía” por las dependencias del ministro, “solo o con Koldo”, en reuniones que no estaban en la agenda del ministro. Además, ha reconocido que Koldo García le pidió que emitiese salvoconductos para moverse libremente a pesar de las limitaciones de la pandemia y acudir a reuniones en el ministerio. El fiscal Luzón le ha preguntado por qué, si su jefe era Ábalos, atendía a órdenes de Koldo y ella ha respondido que Koldo estaba “en el gabinete del ministro”.
Sobre las visitas de Aldama, la exsecretaria de Ábalos ha contado que el empresario venía, según ella recuerda, “siempre” a ver a Koldo García. El empresario accedía por el patio de altos cargos y subía por el ascensor del ministro, ha relatado. Según recuerda, el conseguidor solo participó en tres reuniones oficiales: una con el gobernador de Oaxaca (México), y otras dos con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo (que declara más tarde).
Comienza el juicio con la declaración de Ana María Aranda Jaraices, secretaria de Ábalos en Transportes
Comienza una nueva sesión del juicio con la declaración de Ana María Aranda, la que fue secretaria de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes. Le llevaba la agenda y le gestionaba los viajes. Aranda ya testificó el pasado año que conocía a Aldama de verle en el ministerio, pero ha negado que el empresario se reuniera allí con el entonces ministro, aunque ha señalado que sí se reunió con Koldo García.
Si el caso Koldo se lleva algún día a la pequeña o la gran pantalla, será raro que eluda algunas escenas construidas a partir de los testimonios escuchados en la segunda semana del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. El empresario Víctor de Aldama, comisionista profesional, entrando en el Ministerio de Transportes a todas horas, con estacionamiento reservado y acceso sin preguntar a la zona restringida del ministro. El asesor ministerial Koldo García, controlándolo todo desde sus dos metros de altura, siempre al quite para colocar las mascarillas de Soluciones de Gestión en cuanto olía la necesidad de una administración de adquirir material de protección. Su expareja, Patricia Uriz, llevando la ropa de José Luis Ábalos a la tintorería, acudiendo a la sede del PSOE a recoger los reembolsos de gastos en efectivo o firmando el alquiler de una casa para que la disfrutaran el ministro y su familia.
Buenos días. El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio al exministro y exdiputado por Valencia José Luis Ábalos con una nueva tanda de testificales, entre ellos, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, o el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Empieza con ellos la última semana de testificales en el juicio por presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia en el que también se sientan en el banquillo el entonces asesor Koldo García y el empresario y supuesto pagador de las ‘mordidas’ Víctor de Aldama.
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