Primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto asegura por primera vez que la exministra se reunió con Aldama en Industria

El exdirector de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart a su llegada este martes al Tribunal Supremo en Madrid.

El Tribunal Supremo ha reanudado este martes el juicio al exministro José Luis Ábalos con una nueva tanda de testificales, entre ellos, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto. Bidart ha situado por primera vez al presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, en ese Ministerio. Según ha testificado en el Tribunal Supremo, se reunió con la entonces ministra y “otra persona” para conseguir una subvención para un productor musical. También ha sido interrogada la que fuese secretaria de José Luis Ábalos en el Ministerio de Exteriores. Ana María Aranda ha confirmado que Jésica Rodríguez —la expareja del ministro señalada en el juicio por beneficiarse de mordidas y haber sido enchufada sin trabajar en empresas públicas— participó en 13 viajes oficiales de Ábalos. Sus gastos, ha relatado, los cubría Koldo García: “A mí me facilitó en varias ocasiones una tarjeta de crédito a su nombre”. También este martes será el turno del ex secretario de Estado Rafael Pérez, y del expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, citados por la adjudicación de contratos de 3,4 y 1,2 millones de euros a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama vinculada a Aldama.

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