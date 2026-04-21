La Audiencia Nacional cita a Jordi Pujol a declarar el lunes y ordena otro examen forense

La Audiencia de Barcelona ha citado al expresident Jordi Pujol a declarar el próximo lunes en el juicio que le juzga a él y a sus hijos por la fortuna que mantuvieron a escondidas en Andorra durante años. Antes, sin embargo, el tribunal ha acordado que lo examine un médico forense para determinar si puede declarar. La providencia, adelantada por El Periódico, determina que Pujol “deberá comparecer personalmente” para que sea examinado a la 9.30, para lo que también se ha citado a un forense de la Clínica Médico Forense de la Audiencia Nacional. La providencia también insta a que el especialista esté en el tribunal, en San Fernando de Henares, “durante todo el tiempo que dure la declaración del Sr. Pujol Soley”. Tras una última sesión con peritos que se celebrará este viernes, la próxima semana está prevista la declaración de los miembros de la familia Pujol.

En noviembre pasado, en el inicio del juicio, la Audiencia Nacional decidió que el expresidente de la Generalitat, con 95 años de edad, debía seguir en el proceso judicial, pero le permitió que siguiera la vista oral desde su casa. Entonces, el presidente de la sala, José Ricardo de la Prada, señaló que en el momento que tuviera que intervenir “activamente”, como es el caso, el propio tribunal determinaría “si estaba en condiciones de hacerlo o no”. De ahí el examen forense que ha solicitado, previamente.

Un informe forense, encargado por la Audiencia Nacional, había concluido que Pujol no estaba “en condiciones físicas ni cognitivas” para poder defenderse. El propio Pujol hizo una breve intervención desde su casa por videoconferencia, en la que reconoció no estar “muy en forma”.

Quien fuera presidente de la Generalitat y fundador de Convergència Democràtica, se enfrenta a una pena de nueve años de prisión, según la pena que pide Fiscalía, por los presuntos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. El juicio, sin embargo, lleva todo el protagonismo hacia su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, quien acumula cinco posibles delitos por los que se arriesga a una pena conjunta de 29 años de prisión. Será él el primero en declarar si su padre queda finalmente eximido.