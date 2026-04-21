Feijóo demanda una inversión de al menos 300.000 millones de euros para corregir la “degradación” de las infraestructuras

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes una inversión de al menos 300.000 millones euros para corregir la “degradación” que, a su juicio, sufre España en materia de infraestructuras. Además, ha expuesto sus compromisos, entre ellos, realizar una auditoría completa de la red ferroviaria, recuperar las indemnizaciones por retraso, impulsar un presupuesto “suficiente” para infraestructuras o encargar esta materia a un gestor, no a “un corrupto ni un agitador”.

“La conclusión es que España recauda como un país nórdico y no puede tener servicios como un país tercermundista, y eso tiene que ser también nuestro compromiso. El dinero de los españoles se tiene que traducir en mejores servicios, no en problemas nunca antes vistos”, ha asegurado el popular en la clausura del acto sobre infraestructuras Pagas más, recibes menos organizado por el PP en Getafe (Madrid).

Para Feijóo, tiene que darse en España “un cambio” porque el país “no acumula pequeños fallos técnicos” sino que “sufre un fallo multiorgánico que hace que todo lo que depende de este Gobierno funcione peor”, aludiendo también a la política de vivienda, la política energética tras el apagón del año pasado o los fallos en las pulseras de protección de las víctimas de violencia machista.

En el caso concreto de las infraestructuras, Feijóo ha dicho que “están probablemente en uno de los peores momentos de los 47 años de democracia” porque “después de haberlos construido, están probablemente en su peor momento en conservación y mantenimiento”. Y ha subrayado que “esta decadencia” no aparece “de repente”, sino que es producto de hechos que están percibiendo en los últimos años, aludiendo por ejemplo, a que los retrasos del AVE se hayan convertido “en algo habitual” o se encuentren con “socavones” en las carreteras por la falta de conservación.

En este punto, Feijóo ha propuesto un decálogo de actuaciones que tendrán como finalidad invertir “no menos de 300.000 millones de euros para tener las infraestructuras que posibilitarían mantener un gran país” y cambiar la situación, mediante actuaciones con la colaboración público-privada. A renglón seguido, ha apuntado a tres medidas concretas: establecer y ampliará la libertad de amortización para favorecer las inversiones que necesitan las empresas; ampliar las deducciones en I+D+I; y reformar la Ley de Contratos con dos objetivos: menos burocracia para contratar y más vigilancia para evitar casos de corrupción.

En su intervención, Feijóo ha enumerado diez compromisos en materia de infraestructuras que acometerá si gobierna, empezando por poner al frente de esta materia a “un gestor” de las obras públicas y no “un corrupto” o “un agitador social”. En segundo lugar, ha defendido la aprobación de Presupuestos porque “es imposible mantener y mejorar infraestructuras de un país cuando no hay un proyecto del país”. Ese presupuesto en infraestructuras, ha proseguido, tiene que ser “suficiente” y hoy, ha asegurado, no lo es, porque solo para igualar la media de la UE se necesitan 10.500 millones más al año.

Además, ha defendido garantizar por ley que no se puedan acometer nuevas obras sin que una entidad independiente certifique antes que el mantenimiento de las ya existentes es el adecuado; un plan completo de prioridades en infraestructuras, en el que las obras tengan memoria económica y calendarios vinculantes; y recuperar el prestigio del tren. En este punto, ha defendido una auditoría y recuperar las indemnizaciones a los usuarios por los retrasos en el AVE.

En su listado también ha apostado por planificar la política ferroviaria atendiendo a una mayoría, apostar por un tren de cercanías de calidad y por el mantenimiento ferroviario. Y ha reiterado su compromiso de aprobar un Plan Nacional de Agua, en el que la seguridad hídrica sea un vector indiscutible, y ha defendido infraestructuras de red eléctrica, con un plan urgente de accesos a la red para evitar un “apagón de oportunidades”. El último punto de su decálogo incluye una rendición de cuentas. Ahí se ha comprometido a informar sobre el estado real de las infraestructuras si es presidente del Gobierno y que su ministro de Transportes se persone cada tres meses en las comunidades autónomas.

Accidente de Adamuz

Feijóo ha compartido la tesis de uno de los expertos asistentes al acto asegurando que el accidente de Adamuz (Córdoba) es “un síntoma de una enfermedad grave” que acabó lamentablemente en este caso con resultado de muerte”, tras el fallecimiento de 46 personas. Dicho esto, ha puesto el foco en la “falta de mantenimiento de la red de alta velocidad”. “Si olvidamos a las 46 personas que fallecieron en Adamuz, además de no tener conciencia, es que estamos olvidando que cualquiera de nosotros pueda también ser una de esas personas”, ha dicho, para añadir que detrás de esta tragedia lo que hay son “gravísimas carencias de fallos continuados del Estado”.

En este punto, ha pedido que el Gobierno de Pedro Sánchez pida “perdón” y provoque dimisiones, si bien ha dicho que eso no ocurrirá porque el Ejecutivo “elude sistemáticamente cualquier tipo de responsabilidad”. Según Feijóo, España lleva “demasiado tiempo sin prestar la atención debida a las infraestructuras” porque “quien debería de gestionarlas ha estado a lo que sea”, salvo a “hacer su trabajo”, recordando las declaraciones del ministro Óscar Puente anunciando que el AVE iba a circular a 350 kilómetros por hora.