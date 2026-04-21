El comisario europeo de Justicia: “Nuestras democracias están frente a amenazas en plena evolución”

El irlandés Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia, Estado de derecho y protección del consumidor de la Unión Europea, se ha lanzado este martes con una frase del Quijote para definir el bien más preciado de los europeos: “La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”. Un derecho, ha añadido McGrath en su discurso ante los diputados de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, que hay que proteger “en la práctica” y “en todas nuestras instituciones”. Con el mismo alegato que hace Miguel de Cervantes sobre la libertad y el peligro del “cautiverio”, McGrath ha advertido a los políticos españoles del asedio que vive Europa de “actores extranjeros que son hostiles, que utilizan la desinformación y los bulos para manipular la opinión pública” para dañar la democracia. “Nuestras democracias están frente a amenazas en plena evolución”, ha dicho el comisario.

McGrath ha denunciado que actualmente hay “intentos de interferir en las elecciones, en los procesos democráticos” a través de “una transformación digital que fragmenta nuestros espacios” y “con muchos algoritmos que fomentan la división”. Las cadenas del cautiverio del que hablaba Cervantes en el XVII ahora, según interpreta McGrath, son las de la desinformación: “Los europeos sabemos lo que nos estamos jugando”.

En su introducción de 10 minutos, previa a las preguntas de los diputados de la comisión, McGrath ―que antes de ser elegido en 2024 para el cargo fue ministro de Hacienda de Irlanda en un gobierno de derechas― ha afirmado que “la prosperidad de Europa y su seguridad” se basan en tres pilares: la democracia, el estado de derecho y los derechos fundamentales. “Prosperidad, democracia y Estado de derecho van de la mano. Si uno se debilita, el resto también se puede debilitar. Si se refuerzan, Europa será más resiliente, tanto en lo político, en lo social y lo estratégico”, ha analizado.

Para proteger estos derechos, el comisario europeo ha defendido la creación del Escudo Europeo de la Democracia, la iniciativa de la Comisión Europea diseñada para proteger los procesos electorales, medios de comunicación independientes y el debate público contra la desinformación y las injerencias extranjeras. Algunas de las medidas que estudian en estos momentos, ha añadido McGrath, abordan las donaciones para financiar partidos con criptomonedas, una cuestión que facilita la corrupción política. “Las elecciones están cada vez más atacadas”, ha subrayado, antes de felicitar a España por haber ”reaccionado muy positivamente" a la iniciativa comunitaria.

El resto de la sesión, de una hora de duración, ha consistido en una batería de preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, que han ido desde la gestión europea del fenómeno migratorio hasta los casos de corrupción que implican al Gobierno, pasando por la independencia de los jueces o el espionaje a periodistas. El alto cargo europeo solo ha tenido otros 10 minutos para responder a algunas de esas cuestiones. La que más tiempo le ha ocupado ha sido las medidas que la UE está poniendo en marcha para frenar el comercio electrónico sin garantías y proteger a los consumidores. “Más o menos 15.000 millones de paquetes circulan en Europa. Muchos llegan de China y muchos de estos productos no cumplen los requisitos mínimos de seguridad y calidad de la Unión Europea. Muchas de estas plataformas, a nuestro entender, no cumplen con los estándares que nosotros exigimos a estos comercios”, ha argumentado.

El comisario también ha puntualizado que en estos momentos sigue trabajando en otras iniciativas para proteger a los niños de las amenazas del mundo digital, como la creación de un certificado de edad. “Presentaré una ley de equidad digital para abordar estos patrones opacos, rasgos de diseño adictivo, de personalización no equitativas. También queremos hablar de los accesos a los medios sociales. Sé que es una cuestión que interesa a muchos de ustedes”, ha afirmado.

Fuera del Congreso, esta mañana, McGrath ha participado en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Ahí, sí se ha referido a varias de las cuestiones que posteriormente no ha respondido durante la sesión de la comisión mixta, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. “Es importante que los miembros sean elegidos por otros jueces”, ha sostenido el comisario. Una recomendación que ya hizo Bruselas en 2025.

Sobre la pregunta ―también lanzada más tarde por el PP― de qué opinión le merecía que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, haya criticado la polémica instrucción del juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente, McGrath ha respondido que su trabajo no es entrar en “casos individuales”. No obstante, ha añadido que es fundamental que todos los actores del sistema político y del Estado colaboren respetando plenamente un principio clave: la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Judicial y, por supuesto, el Legislativo".