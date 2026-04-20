Un jefe de la Aemet, sobre la dana: “A las cinco estaba claro que media provincia de Valencia estaba inundada y nadie tomaba decisiones”

El jefe de Climatología de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, ha sido claro cuando le han preguntado sobre la reacción del Gobierno valenciano ante la dana de 2024, que causó 230 muertes a causa de las inundaciones: “Gestionar una emergencia de manera reactiva cuando el agua está en los cauces, cuando ya está en los barrancos, es como intentar curar el cáncer cuando ya hay metástasis”. Núñez ha acudido este lunes para declarar en comisión de investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana del Congreso.

El técnico ya ha declarado ante la jueza de Catarroja, que instruye la causa sobre las inundaciones, sobre cómo la Aemet avisó del temporal días antes del suceso y de la demora en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) en enviar una alerta masiva a los móviles. Ese mensaje llegó a los dispositivos pasadas las ocho, cuando ya habían fallecido al menos 156 personas y otras 37 estaban en una situación insalvable, según una investigación de este periódico. “Hay que tomar medidas antes de que empiece a llover, que es lo que se ha hecho siempre”, ha insistido el técnico. Esta tarde está previsto que Raúl Quílez, exgerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (Sgise), declare también en la comisión.

Núñez ha repasado los sucesos de aquel día, el trabajo de la Aemet y el señalamiento que hizo el Gobierno valenciano a la agencia por no avisar a tiempo de la gravedad del asunto. “La primera nota especial se publicó el viernes, día 25, y ya se hizo una descripción del fenómeno meteorológico”, ha dicho el técnico, que ha añadido que los medios de comunicación se hicieron eco de los avisos. “En Twitter de Aemet se estaban poniendo informaciones de que íbamos a tener una gota fría (...) indicativo de que la situación que íbamos a tener era muy grave”, ha argumentado.

El jefe de Climatología ha afirmado también que informó constantemente a lo largo de la mañana del día de la dana. Para demostrarlo, Núñez ha sacado durante la sesión su teléfono móvil y ha puesto un audio de una entrevista que concedió a las 12.00 a la televisión local À Punt. Así se ha escuchado: “Son precipitaciones que se forman en la sierra de interior. Estamos viendo que prácticamente en el litoral son lluvias muy débiles, mientras que hay zonas de sierra de interior que acumulan más de 200 litros por metro cuadrado (...) [Esto] nos hace tener que estar más pendientes porque en zonas donde no llueve pueden llegar ríos, ramblas, barrancos muy crecidos y, aunque estemos en una zona que no sea de lluvia, no hay que confiarse porque esta situación de gota fría (...) son las más peligrosas, por eso precisamente porque son en las que el agua corre, arrastra coches”.

Una descripción de lo que pasó horas después en algunos pueblos de la provincia. Al menos el 60% de las víctimas murieron en edificios (50 en pisos de planta baja, 33 en casas, 39 en garajes y 12 en residencias), según el cruce de datos realizado por este periódico. “No tenemos una televisión pública, no somos un medio de comunicación, no tenemos los teléfonos de los alcaldes, no tenemos la competencia para alertar”, ha alegado Núñez a preguntas de los diputados.

Para este experto, en la reunión del Cecopi hubo “una falta de toma de decisión” y ha afirmado que “a las cinco [de la tarde, cuando comenzó] estaba claro que media provincia de Valencia estaba inundada y nadie tomaba decisiones”. Cuando comenzó la reunión del Cecopi ya habían fallecido una decena de personas a consecuencia de la dana y 29 representantes de instituciones municipales, autonómicas y estatales discutían sobre cómo abordar la situación. Salomé Pradas, por entonces consejera de Justicia e Interior de la Generalitat y responsable de Emergencias (fue quien convocó el Cecopi), era la dirigente de máximo rango desde el inicio, pues el ahora expresidente Carlos Mazón estaba alargando la sobremesa en el restaurante valenciano.

Núñez se cruzó varios mensajes con compañeros durante esa reunión, en la que él participaba telemáticamente. A las 17.26 escribió: “Situación crítica. Embalse de Forata casi desbordándose. Están pensando en evacuar, porque el desembalse va a ser muy rápido. Van a declarar el escenario de emergencia 2 la Confederación Hidrográfica del Júcar”. También grabó una de las intervenciones a las 19.15 donde se debatía el envío de la alerta a móviles. El audio se publicó unas semanas después y desmontó una de las mentiras de Pradas sobre la gestión de aquel día, pues hasta ese momento la exconsejera mantenía que había conocido la existencia de ese sistema de alerta a las ocho de la tarde.

Sobre la filtración, ha dicho Núñez, un conseller valenciano le ha insultado acusándole de “meteorólogo espía sanchista”. Durante sus intervenciones, el técnico jefe ha lamentado el señalamiento que ha sufrido, no solo las semanas posteriores al suceso, sino hasta el día de hoy.

Núñez también ha señalado sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, la causa de la mayoría de las muertes de la dana, que no es competencia de la Aemet dar aviso de ello, pero la agencia informó por la mañana y él alertó “siempre que le dieron la palabra en el Cecopi” de las lluvias torrenciales que estaban cayendo en los cauces. “Estuvieron esperando a que el agua estuviera corriendo por los barrancos y [dicen]: ‘Es que no me avisaron de que el agua estaba en los barrancos’. ¡Coño! pero si le he dicho hace 10 horas de que iba a llover de forma torrencial”, ha subrayado Núñez.