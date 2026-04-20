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La Policía detiene en Tenerife a un fugitivo reclamado por Polonia acusado de 40 delitos

Pesa sobre él una orden europea por delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa, que conllevan una pena máxima acumulada de hasta 485 años de prisión

01:12
La policía captura a un fugitivo polaco en Tenerife
Detención por la Policía Nacional de un fugitivo polaco en Arona (Tenerife), en una imagen distribuida por el cuerpo armado el 20 de abril.
Guillermo VegaJuana Viúdez
Las Palmas de Gran Canaria / Madrid -
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La Policía Nacional ha informado este lunes de la detención en el municipio de Arona, en Tenerife, de un fugitivo considerado peligroso, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Polonia. El arrestado estaba reclamado por más de 40 delitos, entre ellos delitos contra las personas, tráfico de drogas, estafa y fabricación y tenencia ilícita de armas, que conllevan una pena máxima acumulada de hasta 485 años de prisión.

La investigación se inició en septiembre de 2025, tras una petición de colaboración cursada por las autoridades polacas ante la posible presencia del reclamado en España. Según fuentes policiales, el fugitivo empleaba elevadas medidas de seguridad para evitar su localización y detención. Después de meses de pesquisas, los agentes lograron situarlo en la localidad tinerfeña de Arona, donde residía junto a su mujer y sus dos hijos.

El sospechoso logró eludir a los agentes en dos ocasiones previas. En una de ellas, al percatarse de una posible presencia policial cuando abandonaba su domicilio, huyó precipitadamente hacia el interior de la vivienda y saltó desde un balcón trasero a una altura de cinco metros, logrando escapar.

La segunda fuga se produjo en febrero, cuando fue localizado en un control rutinario de tráfico. El hombre utilizaba documentación falsa y, al verse descubierto, emprendió la huida en su vehículo, poniendo en riesgo a los agentes y a otros usuarios de la vía. Durante la fuga, llegó a golpear a varios vehículos antes de conseguir escapar.

Tras estas tentativas, los investigadores localizaron de nuevo al fugitivo oculto en una vivienda situada en una calle sin salida, una circunstancia que, según la Policía, facilitaba una posible huida en caso de detectar la presencia de los agentes. El arrestado permanecía constantemente alerta, evitaba alejarse del domicilio y mantenía la puerta de entrada abierta en todo momento.

Finalmente, el pasado miércoles se estableció un dispositivo policial en el que participó el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). Los agentes lograron detener al fugitivo cuando se había alejado unos metros de la entrada de la vivienda mientras paseaba a su perro. El hombre intentó emprender de nuevo la huida a pie hacia el domicilio, aunque fue interceptado y arrestado sin que se produjeran heridos.

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