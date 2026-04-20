Castilla-La Mancha recupera la carrera profesional sanitaria congelada por el PP hace 14 años

Han pasado 14 años desde que el PP congelara la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha. En 2012, el Gobierno de María Dolores de Cospedal adoptó esta decisión dentro de una oleada de recortes en los servicios públicos que la entonces presidenta regional justificó en la “ruinosa” herencia de su predecesor, José María Barreda. Recuperarla ha sido una reivindicación histórica de los sindicatos de la región y un objetivo del Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page que, ha tardado, sin embargo, más de dos lustros en llegar. Este lunes, el Gobierno de Page y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) rubricarán el preacuerdo alcanzado el pasado 14 de abril, apenas dos semanas después de que arrancaran las negociaciones y de varias protestas de los facultativos a las puertas de los hospitales.

La carrera profesional sanitaria es un sistema que permite al personal estatutario de la sanidad pública, tanto fijo como temporal, mejorar su remuneración vinculándola a cuestiones como la formación, la actividad docente e investigadora, la calidad de la práctica asistencial o la experiencia. El Ejecutivo de García-Page la blindará, además, a través de una ley “para evitar que en un futuro alguien pretenda paralizar la carrera profesional de los sanitarios de Castilla-La Mancha”, como ocurrió en la época de Cospedal, subrayan fuentes de la Consejería de Sanidad. La recuperación de este derecho, que el Ejecutivo cuantificará “a lo largo de estos meses” y que según manifestaba hace unos días la portavoz, Esther Padilla, requerirá “una inversión millonaria”, se afronta, señalan en ese departamento, tras “la recuperación de todos los destrozos realizados en esa etapa negra del PP”.

El preacuerdo alcanzado con los siete sindicatos de la mesa sectorial, del que se conocerán más detalles en la firma que este lunes presidirá García-Page, prevé la celebración de varias convocatorias, de carácter voluntario, entre 2026 y 2028, que permitirán a todo el personal del SESCAM acceder a dos nuevos grados de la carrera profesional. También habrá una convocatoria específica para el personal que participó en el proceso ordinario de 2010, paralizado después por el PP. Los efectos retributivos se desplegarán, según Sanidad, “de manera gradual a lo largo de los próximos años”. Fuentes sindicales señalan, sin embargo, que el primer cobro podría llegar en la nómina de enero de 2027. Las convocatorias para el reconocimiento de los grados serán, además, “conjuntas”, para todas las categorías profesionales y para garantizar “un desarrollo homogéneo del proceso en todo el sistema”.

Reunión de la Mesa Sectorial del SESCAM del pasado 14 de abril para la recuperación de la carrera profesional sanitaria. GOBIERNO CASTILLA-LA MANCHA

Ambas partes califican el acuerdo de “histórico”. Cuando entre en vigor, Castilla-La Mancha dejará de ser la única comunidad que aún no aplicaba este incentivo económico que, según el Sindicato Médico provocaba la fuga de profesionales hacia otros territorios o “que no vinieran”. “Es un derecho reconocido en las leyes nacionales y no tenerlo era una desmotivación en el día a día”, afirma Jorge Curiel, presidente de este sindicato. “Después de 14 años de congelación cerramos, por fin, esta herida”, señala Ana Isabel Fernández, presidenta de CSIF Sanidad. “Son avances muy significativos. Hemos pasado un borrador claramente insuficiente a un texto que responde, al fin, a las necesidades reales de los profesionales del SESCAM”

Los facultativos cifran en unos 230 euros mensuales más el reconocimiento de cada grado. El martes, el día posterior a la firma, el SESCAM y el gabinete jurídico de la Junta empezarán a trabajar en la norma que blindará este incentivo, que el Gobierno de Page trató de vincular a la mejora en el sistema de financiación autonómica. “En cuatro años las palabras más usadas fueron despidos, recortes, paralizaciones y obsolescencia, que este lunes quedarán enterradas en la memoria de los castellano-manchegos con la firma de la carrera profesional”, resumen en su Ejecutivo. En el PP critican que se haya tardado 11 años en reactivarlo. Su presidente, Paco Núñez, lo hace obviando, eso sí, que fue su predecesora, Cospedal, la que lo guardó en un cajón. “Que hablen de tarde y hablen de esto tan fríamente, les debería dar simplemente vergüenza”, afeaba el viernes el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.