Sánchez reivindica la unidad progresista frente a Trump: “No hay que dar la democracia por sentada”

La cumbre en defensa de la democracia en Barcelona, uno de los platos fuertes de un fin de semana que concentra a líderes progresistas de todo el planeta en la capital catalana, ha mostrado una inédita unidad entre dirigentes de diferentes tradiciones políticas como Pedro Sánchez, el brasileño Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el colombiano Gustavo Petro o el sudafricano Cyril Ramaphosa con un mensaje común frente a Donald Trump, al que nadie cita pero que está presente indirectamente en todos los discursos. El presidente del Gobierno español, el gran protagonista del encuentro, que consolida así su papel de figura destacada del progresismo internacional, ha hecho un llamamiento ante todos los líderes a defender con firmeza la paz, el orden internacional y la democracia, que, dada la actual situación de tensión, no hay que dar por descontada, según ha explicado.

“La democracia no puede darse por sentada”, ha insistido Sánchez ante los líderes progresistas. “Hoy vemos una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad y la desinformación. El riesgo es que la democracia se vacíe por dentro. No basta con resistir, tenemos que proponer, liderar, tenemos que demostrar que la democracia se puede fortalecer”, ha subrayado el presidente español.

Sánchez ha hecho varias propuestas para relanzar las ideas progresistas y también para reformar las instituciones internacionales, especialmente la ONU. Tanto el líder español como el brasileño Lula, que ayer mantuvieron una cumbre bilateral inédita con una decena de ministros de cada país, aseguran que la ONU debe ser cambiada para que no siga en manos de cinco países, los vencedores de la II Guerra Mundial, entre los que están precisamente los que menos respetan las reglas de la ONU, como Rusia o EE UU. “Creemos en un orden internacional basado en reglas. Pero el sistema multilateral necesita renovarse. La ONU solo podrá sobrevivir si representa la realidad. Necesitamos una ONU más democrática, más representativa. Ha llegado el momento de que la ONU sea renovada y dirigida por una mujer”, ha lanzado Sánchez.

El líder español, como otros presidentes que han hablado en los pasillos de la cumbre, ha reivindicado que esta reunión se ha ampliado y se está convirtiendo en un gran referente de la reunificación de los progresistas. “Lo que comenzó siendo un espacio de diálogo, lanzado por los presidente Lula, Boric, Orsi, hoy es una comunidad política en construcción, un grupo de países dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger el sistema democrático”, ha insistido Sánchez, que también ha reivindicado los otros dos grandes ejes de esta cita: la lucha por una internet habitable y las políticas contra la desigualdad. “La tecnología no se gobierna sola. Sin reglas, la tecnología nos divide. No podemos aceptar que la desinformación condicione nuestras sociedades o que los algoritmos premien el odio”, ha rematado.

La organización también ha ofrecido en abierto el discurso de la mexicana Sheinbaum, a quien ha hablado la primera después de Sánchez precisamente porque es la gran novedad. La mexicana apenas viaja fuera de su país, y su llegada a Barcelona es todo un gesto de cercanía con Sánchez y de cierre de la crisis diplomática entre México y España. Además, Sheimbaum ha ofrecido México como próxima sede de esta cumbre de defensa de la democracia, todo un gesto político de interés en este incipiente movimiento progresista.

“Vengo a esta cumbre por la democracia en nombre de un pueblo trabajador, que ha aprendido a resistir, a creer en la paz, un pueblo humano que se resiste al individualismo”, ha arrancado la mexicana. “En un mundo herido por la guerra, estos principios democráticos son esperanza, son libertad. ¿Pero cuál libertad? ¿La de someterse a intereses externos? ¿La de convertir a las naciones en colonias? ¿La libertad del mercado sin Estado? La libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social. Creemos en la democracia, pero no la de las élites, sino la del pueblo. Democracia es democratizar el acceso a la cultura, a la educación, a la salud. Como dijo Lincoln, democracia es poder del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Propongo que el 10% del gasto en armamento se dedique a reforestar millones de hectáreas. Sembremos vida y no guerra. Además, propongo una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. La democracia es amor por encima del odio. La vida no se compra, tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos”, ha rematado Sheinbaum.