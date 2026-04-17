Un exsocio de Análisis Relevante reconoce que cobró 18.000 euros de la consultora que trabajó para Plus Ultra

El director de relaciones institucionales de Movistar Plus, Sergio Sánchez, ha explicado este viernes en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo que poseyó el 25% de las acciones de Análisis Relevante, la consultora del rescate de Plus Ultra, y que por sus informes para la firma cobró 18.000 euros. Sánchez ha hecho una breve exposición para explicar cuál fue su participación en la consultora al inicio de su comparecencia, para añadir a continuación que prefería no responder a las preguntas que le fueran a hacer los senadores. Análisis Relevante está siendo investigada en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales con el dinero con el que el Gobierno rescató en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

El ahora directivo de Movistar Plus, que lo fue antes de Indra y Telefónica, así como alto cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha dicho que Análisis Relevante se constituyó en febrero de 2020 y que su administrador único, Julio Martínez Martínez, le ofreció el 25% del accionariado, que adquirió por 1.000 euros y que a la postre perdió. A pesar de una negativa inicial por razones médicas, Martínez acudió obligado al Senado el 9 de abril, pero se negó a declarar por estar imputado como “conseguidor” de la aerolínea española en Venezuela.

Sánchez ha indicado que redactó “de forma ocasional” informes de fuentes abiertas para Análisis Relevante, por los que cobró 18.000 euros, y que todos los ingresos los declaró a Hacienda y pueden ser demostrados documentalmente. Tras sus breves explicaciones, ha dicho que las preguntas que le hagan las daría por ya contestadas, aunque entiende que hacerlas por los senadores forme parte del “legítimo debate político partidista”.

En declaraciones a EL PAÍS, Sánchez aseguró que se sentía engañado por el funcionamiento de Análisis Relevante, que ha descubierto después, y que no escuchó jamás una sola palabra de los tratos comerciales con Plus Ultra ni con ninguna otra empresa, además de que no vio nunca ingreso alguno. Insistió en su convencimiento de que la empresa estaba abocada a la extinción.

La primera interrogadora, María Caballero, senadora de UPN, se ha quejado ante el presidente de la comisión, Eloy Suárez, por la negativa a declarar de Sánchez. El presidente ha apuntado que cree que tiene que contestar, pero que lo que no puede hacer es obligarle. Caballero ha continuado haciendo las preguntas sin obtener respuesta, entre ellas varias relacionadas con su amistad y sus relaciones profesionales con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien también trabajó para Análisis Relevante, al igual que sus dos hijas mediante su agencia de márketing, Whathefav.

Zapatero se ha desvinculado en varias ocasiones de cualquier irregularidad en su trabajo como consultor para la consultora. En su propia comparecencia ante esta comisión de investigación, el 2 de marzo, negó que hubiese cobrado comisiones por parte de la aerolínea. Allí confirmó que estuvo cobrando de Análisis Relevante durante seis años. Percibió “de media” unos 70.000 euros brutos anuales. Un total de 463.000 euros, como ya contó a EL PAÍS. “Es un precio de mercado para lo que es mi experiencia. Lógicamente, [se] tiene en cuenta la trayectoria”, subrayó.