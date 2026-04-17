Reunión de líderes progresistas en Barcelona, en directo | Un centenar de líderes internacionales se reúne en Barcelona en defensa de las políticas progresistas
Entre los participantes de este viernes en la cumbre Global Progressive Mobilisation están la vicepresidenta ejecutiva de Transición de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
Barcelona acoge este viernes la cumbre Global Progressive Mobilisation, que reunirá a más de cien partidos progresistas de todo el mundo y a más de 3.000 personas para defender las alternativas de izquierdas a las políticas conservadoras, en un momento en el que la derecha y ultraderecha dominan buena parte de Europa y América. Participarán representantes de partidos políticos, sindicatos, academia y organizaciones de la sociedad civil de decenas de países. En la primera jornada intervienen la exministra y vicepresidenta ejecutiva de Transición de la Comisión Europea, Teresa Ribera; el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero; las economistas Mariana Mazzucato e Isabella Weber; y la socióloga Janja Lula da Silva, entre otros. El evento se alargará hasta mañana, cuando participarán en la clausura el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, los grandes protagonistas de un fin de semana centrado en ofrecer una alternativa al mundo del presidente estadounidense, Donald Trump.
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Teresa Ribera: “La menor participación del trabajo en la riqueza ha aumentado la polarización social”
El primer plato fuerte de las jornadas del Global Progressive Movement (GPM) ha arrancado este mediodía con una conversación entre la vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, y la economista Mariana Mazzucato. Ribera ha afirmado durante su primera intervención que durante las últimas décadas se ha producido “una rebaja de la participación del trabajo dentro de la riqueza”. “Eso contribuye a la polarización de nuestras sociedades, puesto que la clase media no ve cumplida la promesa de un futuro mejor”, ha sostenido Ribera, quien ha advertido de que principios como la “paz, la cooperación y la ley” para afrontar retos globales están encontrando contestación social. Mazzucato ha asentido y ha lamentado que servicios como la salud, la energía o sobre todo la vivienda formen parte de las carteras especulativas en el ámbito financiero.
La izquierda se reorganiza ante la ola de derecha mundial. Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, los líderes con más tirón mediático y político como referentes de los progresistas en Europa y en América, serán este viernes los grandes protagonistas del arranque de un fin de semana en Barcelona centrado en ofrecer una alternativa al mundo de Donald Trump y de la derecha y ultraderecha que domina buena parte de Europa y América.
El mundo de las fuerzas progresistas tiene previsto celebrar este viernes y sábado en Barcelona una conferencia internacional de amplio respiro que busca propiciar un nuevo impulso a su proyecto en una época marcada por el auge de fuerzas nacionalistas y de ultraderecha. La cita —denominada Movilización Progresista Global— reunirá a representantes de partidos políticos, sindicatos, academia y organizaciones de la sociedad civil de decenas de países para promover la adaptación del ideario socialdemócrata a una nueva fase política, las sinergias entre corrientes a veces fragmentadas, la recuperación del entusiasmo político tras una fase compleja. La conferencia discurrirá en paralelo a la cuarta edición de la cumbre para la defensa de la democracia —a la cual tienen previsto participar una veintena de Ejecutivos— y a la primera cumbre bilateral gubernamental entre España y Brasil, cuyos líderes, Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, son los principales impulsores de la iniciativa y tienen previsto intervenir en ella.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la primera jornada de la cumbre Global Progressive Mobilisation, un encuentro que se celebra en Barcelona y en el que estarán presentes un centenar de líderes progresistas. El objetivo es debatir y defender las políticas progresistas como alternativa a las conservadoras. Entre los participantes de este viernes están la exministra Teresa Ribera y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
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