Reunión de líderes progresistas en Barcelona, en directo | Un centenar de líderes internacionales se reúne en Barcelona en defensa de las políticas progresistas

Entre los participantes de este viernes en la cumbre Global Progressive Mobilisation están la vicepresidenta ejecutiva de Transición de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

Barcelona acoge este viernes la cumbre Global Progressive Mobilisation, que reunirá a más de cien partidos progresistas de todo el mundo y a más de 3.000 personas para defender las alternativas de izquierdas a las políticas conservadoras, en un momento en el que la derecha y ultraderecha dominan buena parte de Europa y América. Participarán representantes de partidos políticos, sindicatos, academia y organizaciones de la sociedad civil de decenas de países. En la primera jornada intervienen la exministra y vicepresidenta ejecutiva de Transición de la Comisión Europea, Teresa Ribera; el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero; las economistas Mariana Mazzucato e Isabella Weber; y la socióloga Janja Lula da Silva, entre otros. El evento se alargará hasta mañana, cuando participarán en la clausura el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, los grandes protagonistas de un fin de semana centrado en ofrecer una alternativa al mundo del presidente estadounidense, Donald Trump.

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