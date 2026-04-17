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España
Extremadura

El Gobierno advierte de que llevará al Constitucional las medidas “discriminatorias” que resulten del pacto en Extremadura

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dice estar “sorprendido y preocupado” por el acuerdo de investidura

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el miércoles en el Congreso.Eduardo Parra (Europa Press)
EFE
Madrid -
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado este viernes que el Gobierno llevará al Constitucional todo lo que sea “discriminatorio y contrario a derecho” en el pacto entre PP y Vox en Extremadura. Así lo ha dicho en una entrevista en La Sexta en la que ha señalado que el Gobierno va a ser la garantía de que ese pacto no pueda llevarse a cabo si discrimina a las personas.

“Nosotros somos la garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria, ni en materia de memoria”, ha remachado Bolaños, que se ha mostrado “sorprendido y preocupado” por el acuerdo entre los dos partidos conservadores para gobernar en Extremadura, porque supone que el PP “compra por completo todos los marcos ideológicos de la ultraderecha”.

“Han incluido cosas absolutamente inhumanas, como por ejemplo, no dar servicios públicos a personas migrantes en situación irregular. El Gobierno va a estar muy vigilante en la implementación de este pacto ultra en Extremadura y vamos a llevar a los tribunales y, en particular, al Tribunal Constitucional, todo lo que sea discriminatorio y todo lo que sean recortes de derechos”, ha dicho.

Bolaños ha calificado a Vox de “absolutamente xenófobo”, pero ha dicho que el problema es que el PP “les ponga la alfombra roja” para gobernar en Extremadura, “de momento”: “Imagino que seguirán los pactos de Castilla y León y de Aragón”. Preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha tachado al partido que lidera Carles Puigdemont de “racista y clasista”, Bolaños ha indicado que “todos, cuando hacemos entrevistas, en ocasiones el talento de los entrevistadores hace que acabemos diciendo cosas que, quizá, pues no es la mejor idea”.

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