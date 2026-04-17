Detenido un empresario por intentar sobornar a la directora de Costas de Baleares con 20.000 euros en una caja de bombones

El acusado se presentó en el despacho de la alto cargo, que ha denunciado los hechos, para intentar arreglar un problema con su negocio

La Policía Nacional de Baleares ha detenido a un empresario turístico del municipio mallorquín de Manacor acusado de un presunto delito de cohecho impropio tras intentar sobornar a la directora general de Costas del Gobierno de Baleares. El empresario fue arrestado el jueves por la mañana y puesto a disposición del juzgado de guardia esa misma tarde. Tras comparecer ante el juez y acogerse a su derecho a no declarar, fue puesto en libertad. La causa ha sido declarada secreta.

Según han confirmado fuentes judiciales a EL PAÍS, los hechos se produjeron a principios de este mes de abril. El empresario tiene un negocio de excursiones en la zona de Portocristo, un núcleo perteneciente al municipio de Manacor, al noreste de la isla de Mallorca. Según estas mismas fuentes, la Dirección General de Costas, dependiente del Gobierno autonómico, había denegado una serie de licencias y permisos a la empresa del detenido. El empresario y la directora general, María Joaquina Ferrer, ya habían mantenido reuniones para tratar el asunto en ocasiones previas a los hechos denunciados.

A principios de mes, el detenido se personó en la dirección general y le entregó a la alto cargo una caja de bombones que contenía 20.000 euros, supuestamente con la intención de ofrecerle la prebenda a cambio de que desde la dirección general arreglaran las licencias y permisos que necesitaba para seguir operando con la empresa de excursiones. La directora general rechazó el soborno y acudió a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos.

El grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y, tras iniciar las diligencias, detuvo este jueves al empresario, acusado de un presunto delito de cohecho impropio. Por la tarde, el empresario pasó a disposición judicial, se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad a última hora del día. La causa ha sido declarada secreta mientras la Policía Nacional mantiene la investigación abierta.