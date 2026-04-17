Detenido por grabar con cámaras de infrarrojos a más de 100 mujeres en momentos de intimidad en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 36 años por grabar con cámaras de infrarrojos a 146 personas, la mayoría mujeres “en momentos de intimidad” en las proximidades de la playa fluvial de Las Moreras en Valladolid. Al sujeto se le acusa de delitos contra la intimidad y de corrupción de menores, pues entre las víctimas, recopiladas en 94 archivos, también hay chicas que no han cumplido los 18 años. El arrestado grababa a las mujeres “en ropa interior o desnudas en momentos de intimidad o higiene personal, tanto en entornos de aseo como en la vía pública”, según el comunicado policial. El varón tenía antecedentes por hechos similares en 2022 y cuando se le detuvo se le intervinieron dos teléfonos móviles, dos cámaras inalámbricas de infrarrojos y dos baterías externas. El acusado aparece en seis de esas secuencias manipulando esos dispositivos y comprobando los planos.

Los agentes lo identificaron el pasado 6 de septiembre, a las cuatro de la madrugada de esa noche festiva en Valladolid por sus festejos patronales, intentando ocultarse en el entorno de la playa fluvial de la ciudad, donde muchos jóvenes acuden a hacer botellón o pasar la noche. Allí “tomaba imágenes de mujeres en momentos de intimidad”. Los dispositivos tecnológicos que portaba fueron requisados y la unidad especializada en estos delitos ligados a la ciberdelincuencia analizó su contenido y reveló que en ambos móviles había 94 archivos, 89 en uno y cinco en otro, y que en total se identificaba a 146 personas “en lo que parecen ser momentos de intimidad, tanto en ropa interior como desnudas”.

“La inmensa mayoría de las personas que aparecían eran mujeres y también había imágenes de menores de edad”, apunta la nota de prensa, e inciden en que esas grabaciones se habían producido “en entornos de aseos de espacios privados así como en la vía pública”. Los análisis revelaron que tres de esos archivos fueron registrados poco antes de ser identificado por los policías. La investigación ha ratificado su probable implicación porque “apreciaron cómo en seis ocasiones aparecía el presunto autor y se dirigía hacia donde estaban ocultas las cámaras para manipularlas y así corregir los planos de enfoque de imágenes”.

El rastreo de las imágenes recopiladas y los indicios de delito propiciaron que el pasado 16 de marzo la Policía Nacional detuviera al sospechoso, acusado de delitos contra la intimidad y de corrupción de menores. El hombre de 36 años pasó a disposición judicial y quedó en libertad obligado a presentarse ante el juez cuando se le requiriera. Hasta el momento se ha identificado y localizado a dos víctimas de las 146 en total y ambas se han mostrado a favor de presentar denuncia personal por los hechos. El arrestado tiene antecedentes por sucesos similares porque en 2022 se le acusó de otro delito contra la intimidad: “En esa ocasión los agentes de Policía Nacional lo detuvieron tras ser sorprendido en las instalaciones de la Feria de Valladolid durante la celebración del Salón del Cómic y del Manga grabando a una joven cuando se encontraba en el interior de los aseos femeninos”.