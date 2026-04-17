Ayuso, sobre el acuerdo de Extremadura: “Yo creo en la ley. No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma, sobre la “prioridad nacional” en los servicios públicos recogida en el pacto con Vox, que esos requisitos “no son legales”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este viernes sobre el pacto alcanzado por el PP y Vox en Extremadura, en el que ambos partidos han introducido el principio de “prioridad nacional” para el “acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”. “No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido, como, por ejemplo, el sistema sanitario”, ha afirmado.

“Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos”, ha afirmado la presidenta madrileña en Bruselas, tras reunirse con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen. Ayuso ha añadido que, en su opinión, muchos de estos requisitos “no son legales”: “Sé que el tiempo lo pondrá todo en su sitio”.

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Para lograr la investidura de María Guardiola en Extremadura, los populares se han comprometido a modificar la ley de extranjería, con el objetivo de acabar con la prohibición de discriminar a los inmigrantes. El acuerdo contempla “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. Esto implica, según explican fuentes del PP, que los inmigrantes no tendrán acceso a la renta básica extremeña de inserción, mientras queda en el aire si se acaba también con la sanidad pública universal y se restringe a los extranjeros la posibilidad de tener asistencia sanitaria salvo para urgencias vitales.

Fuentes del PP extremeño han subrayado a este periódico que “el acceso a la sanidad es tal y como recoge la legislación vigente”, pero el texto del acuerdo es ambiguo y en otro apartado se habla de mejorar el sistema sanitario para “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”. La consejera de Salud extremeña aseguró este mismo jueves, horas antes de que se anunciase el pacto de investidura, que la regularización de migrantes tensionará el sistema sanitario.