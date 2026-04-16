Ir al contenido
_
_
_
_
España
Maltrato animal

La Guardia Civil investiga a un granjero de Salamanca por tener 60 ovejas muertas y decenas “en condiciones extremas”

El ganadero tenía registrados a 568 animales en su explotación, pero solo había 260 vivos

Imagen facilitada por la Guardia Civil con los animales muertos en la granja de Salamanca.GUARDIA CIVIL/Europa Press
Juan Navarro
Juan Navarro
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Guardia Civil de Salamanca investiga a un hombre por maltrato animal y abandono de animales al tener en su explotación ganadera 60 ovejas muertas y “otras en condiciones extremas, sin alimento ni atención veterinaria”. El individuo, de 43 años, había registrado a 568 animales en esa explotación, pero solo había 260 vivos cuando los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acudieron a ese lugar de la localidad salmantina de Aldehuela de la Bóveda. Las pesquisas comenzaron cuando, en enero, en un camino cercano a esa localidad, se encontraron “varios cuerpos de ovejas sin vida y en un estado avanzado de descomposición”, según un comunicado de la Guardia Civil. Los agentes personados en la explotación ganadera descubrieron a decenas de animales en pésimo estado o “agonía”, más allá de los cadáveres.

La Guardia Civil de Salamanca ha explicado que la actuación de sus agentes después de encontrar los restos en descomposición ha permitido investigar a este ganadero, en colaboración con veterinarios del servicio territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Una vez localizado el hombre, inspeccionaron “dos explotaciones ganaderas de su propiedad situadas en Aldehuela de la Bóveda y Villalba de los Llanos”. Entre ambas instalaciones “se hallaron al menos 60 cadáveres de ovejas y corderos en diferentes estados de descomposición, así como restos óseos y pieles diseminados”.

Además, “existían varias zonas de pequeños apilamientos donde el responsable de los animales había tratado de quemarlos, recuperando los agentes crotales y etiquetas plásticas de ovejas y corderos que no se encontraban en las instalaciones”. Solo encontraron con vida 240 ovejas y 20 corderos, todos ellos en situación infame: “Deficientes condiciones sanitarias, de alimentación y cuidados y en algunos casos en condiciones de agonía, con enfermedades o incluso atrapados en vallados”.

Las autoridades percibieron que esos ejemplares sufrían “una situación de abandono prolongado, con instalaciones que carecían de las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, sin control de atención veterinaria y con un estado generalizado de insalubridad incompatible con el bienestar animal”. Esta conjunción de desatenciones y crueldad con los animales ha desencadenado que al propietario de la granja de Salamanca se le investigue por delitos de maltrato y abandono animal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Batería externa de 22.5W. Tiene una velocidad de carga tres veces más rápida que otras. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Juego de sábanas de 4 piezas disponible en varios colores. COMPRA DESDE 13,14€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_