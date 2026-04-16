El exsenador Zarrías explica que contrató a Leire Díez para descubrir si Villarejo estaba tras el ‘caso de los ERE’

El que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía y exsenador socialista Gaspar Zarrías ha declarado este jueves como testigo en el caso Leire Díez y ha explicado que él, a través de una sociedad, contrató a la exmilitante del PSOE por 16.000 euros durante cuatro meses para descubrir si el comisario José Manuel Villarejo pudo estar detrás del inicio de la investigación sobre los ERE, según fuentes presentes en la declaración. Zarrías terminó condenado por esta causa en Andalucía, pero ha explicado ante el juez que las averiguaciones de Díez no llegaron a concluir lo que buscaban. El juez instructor Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez junto al empresario Javier Pérez-Dolset por liderar, presuntamente, un “plan delictivo” para “desacreditar” a las cúpulas anticorrupción de la Guardia Civil y la Fiscalía.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid lleva desde hace algo menos de un año tratando de dilucidar si las reuniones que mantuvieron Leire Díez y Pérez-Dolset entre 2024 y 2025 con políticos, un fiscal, un guardia civil y un investigado en un asunto de hidrocarburos se enmarcaron dentro de una actividad profesional periodística, como ellos sostienen, o si detrás había algún tipo de encargo de algún miembro del Partido Socialista para desbaratar las causas de corrupción que estaban en marcha.

Después de escuchar a numerosos testigos, este jueves era el turno de Zarrías, otrora hombre fuerte del PSOE andaluz, que en 2016 fue imputado en el caso de los ERE, un asunto de corrupción autonómica en los Gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán relacionado con un sistema fraudulento de reparto de ayudas sociales. Zarrías fue uno de los 19 altos cargos andaluces condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, si bien posteriormente el Tribunal Constitucional anuló las condenas y ordenó dictar una nueva sentencia al considerar vulnerados los derechos fundamentales.

En este contexto, Zarrías, que administraba la empresa Zaño Sociedad Consultora, ha explicado este jueves que mantuvo en nómina a Leire Díez entre junio y septiembre de 2024. En total, le pagó 16.000 euros con el objetivo de desenmarañar si el comisario José Manuel Villarejo, protagonista de grandes espionajes a políticos y empresarios por los que ha sido investigado en la Audiencia Nacional, estuvo detrás del germen de los ERE. Según ha relatado Zarrías ante el instructor, estas pesquisas no llegaron a buen término y no se pudo demostrar que el policía jubilado urdiera aquella historia. Se presentó un informe con las conclusiones y terminó el trabajo de Leire Díez.

El exsenador ha contestado a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de todas las partes y en sus declaraciones a la salida del juzgado ha expuesto que estaba “muy satisfecho” por haber podido explicar su relación con Díez. Le ha entregado al juez un pendrive con la información que en su momento recabó su trabajadora. Según ha explicado, hay mucha documentación sobre los ERE, pero nada que determine la participación de Villarejo.

En su relato, ha explicado que la exmilitante socialista se le presentó como periodista y que a una primera reunión acudió también Dolset. Le dijo que estaban haciendo un trabajo de investigación sobre partidos como el PP o Podemos. Una línea que casa con la que ha sostenido la propia Leire Díez durante estos meses: que su actividad se enmarcó en el periodismo.