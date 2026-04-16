Baleares y la empresa de Aldama cerraron la adquisición de 1,4 millones de mascarillas 16 días antes de que se licitara

El Gobierno de Baleares presidido por Francina Armengol y la empresa vinculada a Víctor de Aldama cerraron la compra de 1,4 millones de mascarillas 15 días antes de que la Plataforma de Contratación del Sector Público publicara el proceso administrativo para la adquisición. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un informe sobre los contratos de la trama del caso Koldo con el Gobierno balear. Según este documento, el Servicio de Salud de las Islas Baleares y la empresa Soluciones de Gestión acordaron la compra de las mascarillas el 26 de abril, 24 horas después de que Koldo García hubiera contactado con la actual presidenta del Congreso de los Diputados para presentarse. Las mascarillas llegaron ese mismo día porque se utilizó una partida que iba ya de camino al Ministerio de Transportes y que, según la UCO, se desvió a las islas con la mediación del entonces asesor del ministro. Pero el contrato de emergencia no se publicó hasta el 12 de mayo.

Las conversaciones que recoge el último informe que la UCO al juez Ismael Moreno, que instruye la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional, muestra cómo el entonces asesor de Ábalos extendió su enorme influencia más allá del ministerio para conseguir que otras administraciones compraran las mascarilla de Soluciones de Gestión, por cuyas ventas supuestamente, obtenían contraprestaciones tanto él como Ábalos. Esta es una de las tesis fundamentales de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que la contratación de las mascarillas en los peores días de la pandemia de covid-19 con el Ministerio de Transportes facilitó a Aldama que su empresa resultara después adjudicataria de otros contratos para suministrar material de protección sanitario de otras administraciones y que se aprovecharon de sus contactos para conocer las necesidades de cada una y así anticiparse a los procesos de licitación.

Las gestiones para la venta a Baleares comenzó, según la UCO, el 25 de abril de 2020, cuando se produce el primer contacto directo entre Koldo García y Armengol. El asesor escribe a la presidenta balear para presentarse (“soy Koldo García estoy con José Luis Ábalos) y le pide que le llame. No hay registro de si la llamada se produjo, pero seis horas después, el director de gestión del Instituto Balear de Salud, Manuel Palomino, contacta con el asesor de Ábalos para interesarse por las mascarillas que, presuntamente, Koldo García había ofrecido a la presidenta. ”Me han dado tu contacto para acceder a 1M [millón] de [mascarillas] FFP2 a 2,50″. Koldo informando que ya le han dado su contacto para conseguir un millón de mascarillas FFP2 a 2,50 euros. ¿Cómo podría disponer de las fichas técnicas? Para tomar una decisión rápida", pregunta Palomino. Dos minutos después, Aldama envía el contacto del alto cargo balear a Iñigo Rotaeche, directivoo de Soluciones de Gestión.

A partir de ese momento, se produce un intenso intercambio de comunicaciones entre los responsables sanitarios de baleares y los de la empresa para cerrar la compra. Según el informe, Koldo García ofreciço a Palomino desviar a Mallorca un avión cargado de mascarillas que ya estaba listo para un pedido del Ministerio de Transportes. Esta circunstancia generó preocupación entre los responsables del servicio de salud balear, pero los empresarios les tranquilizan y proponen varias soluciones. El ritmo que toma la operación sí llega a generar dudas entre los miembros de Soluciones de Gestión, según el informe policial, que recoge una conversación en la que Rotaeche le dice a Daniel Serra: “Ya tendrás tiempo de pedirle regularización”. A partir de aquí, la UCO infiere que las mascarillas se compraron “sin haberse regularizado el correspondiente contrato”.

Mientras tanto, Aldama pregunta a Rotaeche sobre las últimas gestiones y este le informa de que ya está todo cargado, que se envían 1.460.800 mascarillas. Aldama responde: “Tienen que ir sí o sí y si no llamará el chiquitín”, “pudiéndose referir a Koldo”, señalan los agentes, que añaden: “A través de esta conversación, una vez más, se apreciaría el rol desempeñado por Koldo en estas cuestiones, solventando los problemas que puedan surgir, en relación con las operaciones comerciales de las empresas vinculadas a Víctor de Aldama, todo ello a cambio de contraprestación económica”.

Las mascarillas llegan de China a España al día siguiente y, unas horas después, Armengol contacta con Koldo García para decirle que ya le han informado “de que fue bien” y preguntarle al asesor ministerial si sabe “si alguien vende mascarillas infantiles”. “Te lo arreglo. Déjame unas horas”, contesta García. “Es para tener una idea de precios...”, le explica la presidenta balear. A lo que el entonces asesor ministerial responde: “Hombre para niños será casi regalado. Nadie va a querer hacer negocio con eso”. Horas más tarde, Koldo García informa a Armengol de que podrían traer un pedido de mascarillas infantiles en siete días por 800.000 euros, a lo que la presidenta contesta que contacte con Palomino.

La UCO destaca varios mensajes entre los miembros de Soluciones de Gestión que evidenciarían, según los agentes, que la compra y la entrega de las mascarillas se llevó a cabo “sin haber confeccionado y firmado, previamente, el correspondiente contrato”. “Necesitamos que el cliente firme al menos la proforma de ayer para dar validez y que mañana emitan alguna carta de formalización”, advierte Sierra a Rotaeche.