Sánchez y Lula reúnen en Barcelona a una docena de líderes progresistas en defensa de la democracia frente a Trump

Pedro Sánchez está tratando de explotar políticamente al máximo su papel como referente del progresismo tanto en Europa como en América, que se ha visto reforzado después de sus tensiones directas con Donald Trump y Benjamín Netanyahu primero por la guerra en Gaza, después por su rechazo a aumentar al 5% el gasto en defensa y por último por su oposición radical a la guerra en Irán.

Ese intento de liderar un espacio progresista que está en horas bajas pero aún conserva el poder en países muy relevantes además de España, como el Reino Unido, Dinamarca, Brasil, México o Colombia, ha llevado a Sánchez a organizar una gran cita en Barcelona este sábado 18 en la que ya han confirmado su presencia una docena de líderes y otros tantos números dos ante la imposibilidad de acudir de sus jefes.

Sánchez y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que tienen gran sintonía, serán los dos grandes protagonistas del encuentro, que vendrá precedido por una cumbre bilateral entre España y Brasil el viernes en la que participarán una decena de ministros de cada país, algo habitual entre aliados europeos o vecinos como Marruecos, pero inédito con un socio latinoamericano. La alianza política de Sánchez y Lula es pues total.

Además la reunión entre gobernantes se produce a la vez que otro encuentro político organizado por el PSOE con mesas redondas durante dos días con dirigentes y expertos para profundizar en el análisis de la situación y las respuestas progresistas para enfrentarse a la ola de derecha que arrasa en casi todo el mundo occidental.

En el primer encuentro, por la mañana, en el marco del Foro Democracia Siempre, que surgió en Chile por iniciativa de Gabriel Boric y que ahora se realiza en España, se ha confirmado ya la presencia de una docena de líderes, y entre ellos hay nombres muy destacados como el de la mexicana Claudia Sheinbaum, que apenas sale de su país -su antecesor López Obrador tampoco viajaba al exterior casi nunca- pero ha decidido acudir como una muestra de que la relación entre España y México, que llegó a tener momentos muy difíciles por la exigencia de López Obrador de que el Rey Felipe VI pidiera perdón por los excesos de la conquista en el siglo XVI, se ha recuperado. Sánchez ha hecho muchos esfuerzos diplomáticos para lograrlo hasta llegar al punto en el que el rey admitió esos excesos, aunque de manera no oficial y sin pedir perdón, el punto de equilibrio que se encontró entre los diplomáticos.

Según La Moncloa, el objetivo de este encuentro de líderes en el Foro Democracia Siempre es “defender los principios y valores de democracia, multilateralismo, respeto al orden internacional basado en reglas”, esto es un mensaje claramente antitético al de Donald Trump, que ha apostado por una guerra sin consultar siquiera a Naciones Unidas o a sus socios y ha roto todas las normas del sistema multilateral surgido tras la II Guerra Mundial.

En el plenario, según el Gobierno español, los líderes abordarán tres asuntos: defensa de las instituciones y el multilateralismo; la desinformación y las tecnologías digitales; y el extremismo y la desigualdad. Esta agenda muestra así el enfoque de un mundo alternativo al de la derecha y ultraderecha que domina buena parte de Occidente, especialmente EEUU.

Entre los confirmados de momento están los líderes de España, Brasil, Colombia, México, Sudáfrica, Uruguay, Albania, Lituania, Barbados, Cabo Verde, la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly; el del Consejo Europeo, António Costa; además de vicecancilleres o vicepresidentes del Reino Unido, Alemania, Austria, Botsuana o Ghana. Además, Australia, ⁠Eslovaquia, ⁠Guatemala, ⁠Namibia, ⁠Noruega y ⁠República Dominicana envían representantes pero de menor nivel.