Las víctimas de la dana y Adamuz exigen más atención y responsabilidad a los políticos en el Congreso

Varios diputados de PP y Vox aprovecharon la sesión convocada este miércoles para arremeter duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario en Adamuz. Ninguno de ellos comentó nada sobre las víctimas de la dana en la Comunidad Valenciana, cuyos familiares seguían la sesión con sus camisetas reivindicativas desde la tribuna. Luego salieron a la puerta de las Cortes, se concentraron en el patio y se reunieron con el ministro de Justicia y con otros políticos para reclamarles que no se olviden de sus demandas y de que el expresidente valenciano del PP, Carlos Mazón, sigue como diputado y aforado sin que se le investigue. Los representantes de las víctimas de Adamuz también exigieron “verdad, justicia y garantías” y más presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A falta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje oficial en China, del nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, de viaje oficial en EE UU, la oposición puso el foco de la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso sobre la vicepresidenta tercera, Sara Aagensen, para achacarle negligencia y ocultismo sobre el apagón eléctrico en todo el país de hace un año, y, sobre todo, en el ministro Puente por el accidente de Adamuz, y le pidieron su dimisión. Eso fue dentro del hemiciclo, porque a esa hora los representantes de los familiares de las víctimas de ese accidente lo que hicieron fue concentrarse frente a la fachada del Parlamento, desplegando 47 sillas con los nombres de los 46 fallecidos el 18 de enero en aquel siniestro y con la del maquinista que pereció el día siguiente en otro accidente de rodalíes en Gélida. Un centenar de personas acudieron a esa convocatoria.

La asociación de víctimas del descarrilamiento de Adamuz registró en las Cortes una carta pidiendo la lectura de sus reivindicaciones en el pleno, algo que tendrá que aprobar la Mesa del Congreso. En la misiva piden “verdad, justicia y garantías” de que se va a aclarar todo lo relacionado con ese accidente y también que se depuren responsabilidades en todos los ámbitos, políticas, pero también empresariales, sobre los posibles fallos o deficiencias de mantenimiento y seguridad que se observen en ese caso para que no vuelva a repetirse un suceso de esa magnitud. El presidente de esa asociación, Mario Samper, apuntó contra los políticos en general para que hagan su trabajo, favorezcan medidas y dejen de pelearse, y admitió que confía plenamente en el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf), para la que ha solicitado más medios.

La asociación de víctimas de Adamuz también exige que se aclare todo lo ocurrido en la noche del descarrilamiento, la posible descoordinación y problemas técnicos entre los servicios de emergencia, el 112 de la Junta de Andalucía y el 061. Un planteamiento que también surgió en el enfrentamiento dialéctico en el pleno entre el ministro Puente, que citó al candidato popular andaluz Juan Manuel Moreno, y la diputada del PP Miriam Guardiola, que volvió a responsabilizarle de todo y reclamar su dimisión. Los representantes de esa asociación no escucharon ese debate desde la tribuna, como sí lo hizo el medio centenar de familiares de víctimas de la dana, que protagonizó varios actos, reuniones y citas durante toda la mañana en el Congreso y sus inmediaciones.

Los planteamientos generales de las asociaciones de víctimas de la dana y de Adamuz fueron en el fondo bastante similares. No quieren que su situación y su desgarro se olvide, ni que se pase página, como apuntó en algún momento el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para su enorme enojo. Y presionan a los políticos de todos los partidos para que actúen y tomen medidas para que inundaciones de ese calado no vuelvan a producirse. En el caso de las víctimas de la dana el enfado con el PP es más notorio por culpa de su protección al expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y con la actual Generalitat, por no proporcionarle el personal necesario a la jueza de Catarroja que investiga ese caso.

En la puerta de los leones del Congreso, en el patio de carruajes, ante los ministros valencianos de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y de Hacienda, Arcadia España, y luego en la reunión más privada con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, las portavoces de las tres asociaciones convocantes enumeraron sus necesidades pendientes, de protocolos, obras e infraestructuras más urgentes, pero pusieron el acento especialmente en el agravio de ver cómo Mazón continúa de diputado en las Cortes valencianas como aforado, sin acudir apenas a trabajar y con la protección del PP.

“Carlos Mazón, que se esconde en el escaño número 98, en el gallinero, y no viene nunca, está mejor ahora que cuando era presidente de la Generalitat”, expuso indignada Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29. Álvarez, tras seguir en directo el pleno, constató: “Estaban muy interesados aquí dentro por todas las personas que fallecieron en el tren de Adamuz, a las que trasladamos nuestras condolencias, pero no están preocupados para nada por los 230 familiares ni víctimas de la dana, por las 42 del metro de Valencia... Esas personas, esas víctimas, no les han importado nunca. Hay que preguntarse por qué”. Las asociaciones de la dana se reunieron más tarde en el Círculo de Bellas Artes para presentar una red de apoyo nacional a sus demandas.