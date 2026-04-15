Feijóo, a puerta cerrada con sus diputados y senadores: “La mayoría absoluta en Andalucía es muy complicada”

El líder del PP advierte a los suyos de que Moreno Bonilla podría perder la absoluta por el juego de los restos y les insiste en la trascendencia nacional de las elecciones andaluzas

El PP rebaja expectativas para las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo. No se trata solo de un discurso público, sino también de un mensaje interno. A puerta cerrada, en una reunión celebrada este martes en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo transmitió a sus diputados y senadores que la mayoría absoluta en Andalucía no está garantizada. “Las mayorías absolutas son muy complicadas”, les advirtió, según fuentes presentes, y argumentó que el juego de los restos en las ocho provincias andaluzas podría deparar que, por pocos votos, el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla pierda la gobernabilidad sin ataduras de la que ahora disfruta. Feijóo remarcó también en su discurso a puerta cerrada ante los parlamentarios la “trascendencia” nacional de las elecciones andaluzas, en un mensaje que algunos interpretaron como una llamada de atención a la prudencia de todos los dirigentes las próximas semanas, mientras otros percibieron que “se ponía la venda antes de la herida” por si las elecciones no dan el resultado esperado.

El líder del PP no hizo ninguna referencia en su discurso en abierto ayer a las elecciones andaluzas, pero en cuanto los micrófonos se apagaron sí quiso hablar de ello delante de sus diputados y senadores. Y lo hizo, como confirman varias fuentes presentes en el encuentro a EL PAÍS, para alertarlos de que la mayoría absoluta en Andalucía está en el alambre. Feijóo halagó a Moreno Bonilla, lo describió como un candidato “fantástico”, pero advirtió de que las proyecciones de voto dibujan un escenario muy ajustado en el que el PP podría bajar de los 55 escaños que suponen la absoluta.

Feijóo hizo referencia a la encuesta publicada este mismo martes por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), que pronostica la victoria del PP de Moreno Bonilla con el 42,8% de los apoyos, pero que también prevé que los populares tienen un pie dentro y otro fuera de la mayoría absoluta (55 de los 109 escaños) y obtendrían entre 54 y 57 diputados en la Cámara autonómica. Los populares tienen ahora 58.

La cuestión es el reparto de los restos, insistió este martes Feijóo ante los suyos, y que Vox se mueve en un porcentaje de voto del 17 al 19%. El PP andaluz espera alcanzar en Andalucía un millón y medio de votos y ganar en las ocho provincias, pero en el partido alertan de que solo 15.000 votos podrían cambiarlo todo. La clave son tres provincias en concreto, según fuentes populares: Jaén, Huelva y Almería, donde Vox está más fuerte por el impacto de la inmigración. Con el mismo porcentaje de voto, explicó el líder del PP, el reparto de los escaños podría permitir al PP alcanzar o no el umbral decisivo.

Feijóo rebajó por tanto expectativas internamente, en un mensaje que se recibió con varias interpretaciones. Para algunas fuentes, el discurso del líder es “la verdad” y busca que el partido se ponga las pilas y también advertir a todos los parlamentarios de que tengan cuidado con “el foco nacional” de cualquiera de sus acciones en las próximas semanas. “Fue un llamamiento a la prudencia, porque ahora cualquier metedura de para tiene repercusión nacional”, analiza un dirigente presente en el encuentro.

Para otros, el líder del PP trató de “gestionar bien las expectativas” para “no equivocarse” con el listón de la absoluta por si no se consigue. “Creo que se ha puesto la venda antes de la herida y que está tratando de gestionar las expectativas para no equivocarse”, afirma otra fuente que estuvo en la reunión. “Pero claro, por mucho que las mayorías absolutas sean muy difíciles, si antes la tenías y mañana la pierdes, significa que has ido a peor”, remacha. En todo caso, las expectativas del PP andaluz son “muy buenas” y “no es descartable en ningún caso la absoluta”, remachan fuentes al tanto de los datos que se manejan en la Junta.

Feijóo también resaltó la importancia de las andaluzas para la batalla nacional y utilizó como metáfora el símil de un estudiante. Si las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León eran exámenes “parciales” que el PP ha aprobado, Andalucía equivale a “dos asignaturas completas”, les dijo a sus parlamentarios.

El líder popular ha dejado claro a la interna que el encargado de diseñar la campaña es al cien por cien el partido en el territorio, así que Génova se ha puesto a disposición del PP andaluz y será Moreno Bonilla quien decida la participación de dirigentes nacionales. De momento, los populares andaluces ya han decidido prescindir de los expresidentes del Gobierno del PP José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo sí participará, aunque el presidente andaluz plantea una “mínima presencia de dirigentes de fuera” para sus actos electorales, en “clave andaluza”, apuntan en su equipo. La campaña andaluza coincidirá con el proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobó ayer el Consejo de Ministros, contra la que se opuso Feijóo en su discurso en abierto ante los diputados y senadores al calificarla de “inhumana, injusta, insegura e insostenible”.