Detenido en Madrid uno de los jefes de la DZ Mafia, la narcobanda que desafía al gobierno francés

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este martes en Madrid a Walid Bara, alias Fondu, presunto jefe de la DZ Mafia, la organización marsellesa que controla el tráfico de drogas en el sur de Francia y que en los últimos meses se ha convertido en una de las principales preocupaciones en materia de seguridad del gobierno de Emmanuel Macron. Según ha detallado este miércoles el Ministerio del Interior, Bara “vivía [en Madrid] aislado sin relacionarse con otras personas y utilizando numerosas medidas de seguridad para no ser localizado”. En el momento de su captura, portaba documentación falsa perteneciente a una de las numerosas identidades que usaba. Fondu estaba en busca y captura desde mayo de 2024, cuando huyó tras salir de prisión pese a estar imputado en cuatro casos, tres de ellos por asesinatos. Su liberación se debió a una sucesión de errores y fallos de procedimiento.

El jefe de la DZ Mafia ahora detenido tenía en vigor cuatro órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) emitidas por Francia por diferentes delitos y ha sido arrestado solo unas horas después de que un tribunal francés lo hubiera condenado en rebeldía a 25 años de prisión, junto a otros miembros de la organización, por su implicación en un doble crimen cometido en un hotel de Marsella en 2019, en el transcurso de una guerra por el control del narcotráfico.

Cuando se produjo aquel asesinato, la banda aún no estaba estructurada como tal ni recibía el nombre por el que se le conoce en la actualidad. Más tarde, justamente a través del contacto en la cárcel, la organización comenzó a tomar forma. La DZ Mafia nació en 2023 en el barrio de la Paternelle, al norte de Marsella. Una cité, una de esas zonas residenciales urbanas con inmensas torres de hormigón construidas tras la independencia de Argelia para alojar a centenares de miles de pieds noirs (emigrantes que huyeron del país norteafricano a principios de los años 60 por la guerra de independencia) y convertidos en la actualidad en fuertes donde se parapetan las bandas.

Esta zona, ubicada a la salida de la autopista A7, tiene un inmenso valor estratégico y logístico y fue el escenario de una guerra sangrienta entre el entonces clan dominante ―los Yoda― y la recién nacida DZ Mafia (las siglas DZ remiten a la palabra Argelia en árabe y en lenguas bereberes). El resultado fue la desaparición de los primeros y una cierta pacificación. También el ascenso de personajes como Karima Harrat, instigador del asesinato de Farid Tir, un narcotraficante, y Mohamed Bendjaghlouli, un amigo de este en una habitación del hotel Formule 1. Este es el crimen por el que acaba de ser condenado Bara.

Hoy la DZ Mafia es una organización horizontal, más parecida a los carteles mexicanos que a las tradicionales mafias italianas. Responden a un funcionamiento basado en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram, Snapchat o Signal. “Funcionan como un McDonald’s, como franquicias”, explican fuentes policiales francesas a este periódico. La DZ Mafia aporta el nombre, la imagen, los estupefacientes… pero hay una cierta independencia de cada uno para actuar. Y, además, la gestionan a distancia, desde otro país o desde la prisión, como ha ocurrido con varios de los condenados en el juicio.