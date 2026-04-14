Sumar votará contra la ley de Junts para prohibir el burka en plena negociación sobre alquileres

Sumar ha decidido finalmente votar en contra de la admisión a trámite de una ley de Junts para prohibir el uso del burka y los velos integrales en espacios públicos, que se debate esta tarde en el pleno del Congreso. El grupo parlamentario que preside la vicepresidenta Yolanda Díaz había deslizado en las últimas horas que las negociaciones abiertas con los grupos para convalidar el decreto que prorroga los contratos de alquiler podían condicionar el sentido de su voto. Junts ha rechazado su respaldo a la medida en varias ocasiones, pero Sumar deja entrever que en sus conversaciones, los independentistas no han cerrado del todo la puerta. Algunas voces eran partidarias de contemplar una abstención solo si se tenían garantías de que los de Carles Puigdemont respaldarían la medida sobre vivienda.

“Estamos dándole vueltas dentro del grupo parlamentario, pero nuestra votación no va a ser favorable”, reconocía la portavoz adjunta del grupo y diputada de los Comunes, Aina Vidal. “Junts quiere que hablemos de seguridad, y yo les digo que no hay mayor seguridad y mejor forma de quitar el burka que garantizando que no se dispare un 30% o 40% el precio del alquiler”, argumentaba también el portavoz de Compromís y diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, antes de que los partidos del grupo hayan zanjado el debate decidiendo el voto en contra.

El pasado 17 de febrero, el Congreso ya rechazó, también con el voto en contra de Junts, la proposición de ley presentada por Vox para prohibir el uso del burka. La norma del partido del expresident contempla además que se deleguen a la Generalitat de Cataluña competencias en materia de seguridad y de emisión de documentación de identificación de las personas.

Hasta ahora, la izquierda ha sido siempre muy crítica con este tipo de iniciativas. En su día, acusaron a Vox de promover una propuesta que nacía del “racismo”. El PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Compromís se posicionaron en contra frente al apoyo de Vox, PP y UPN. “Tenemos dudas sobre que la prohibición sea el camino oportuno y ayude realmente o contribuya a invisibilizar y dejar en casa a las mujeres”, ha considerado este martes Vidal.

Desde entonces, el contexto ha cambiado, reconocen fuentes del grupo parlamentario de Sumar, que ha volcado todos sus esfuerzos en las últimas semanas en lograr la convalidación del decreto que impediría subidas abusivas en los contratos de alquileres. La portavoz del grupo, Verónica Barbero, ha asegurado en la Cámara baja que las conversaciones se dan ya con todas las formaciones “que no han dicho no” —en referencia al PP— y esperan que entre hoy y mañana parte de esos encuentros puedan ser presenciales, aprovechando la celebración del pleno en el Congreso.

El socio minoritario del Gobierno, que batalló con el PSOE para sacar el decreto en un Consejo de Ministros que se retrasó precisamente por esa negociación, no ha tirado la toalla y cree que gestos como el que algunas voces planteaban hacer esta tarde podían acercar posiciones con los independentistas.