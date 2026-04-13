Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El proceso se retoma con la expareja de Koldo García y el exdirector de Carreteras
También están citados dos socios de Víctor de Aldama
El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos con una jornada en la que podrían volver a salir alusiones a dinero en efectivo en la sede del PSOE, al estar citada la expareja de su exasesor Koldo García, que afirmó que fue a recoger el reintegro de gastos. Patricia Uriz es una de las ocho testigos que escuchará el tribunal que juzga a Ábalos, su asesor y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas a entes públicos de la esfera del Ministerio de Transportes. Además de ella, están citados el ex director general de Carreteras Javier Herrero y dos socios de Aldama, todos ellos investigados en la Audiencia Nacional.
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Una trabajadora de Ineco asegura que no le consta que Adif reportara incidencias sobre Jésica Rodríguez
Como ya ocurriera la semana pasada durante el juicio, el interrogatorio se ha centrado en si alguien dio la voz de alarma para avisar de que Jésica Rodríguez no estaba realizando trabajo alguno en Ineco, como ella misma ha reconocido ante el Tribunal Supremo. La trabajadora de Ineco Josefa Pérez ha manifestado que no le consta que Adif reportara incidencia alguna sobre Rodríguez.
Una trabajadora de Ineco, sobre Jésica Rodríguez: “No teníamos ningún indicio de que no estuviera trabajando”
Una de las grandes cuestiones del supuesto enchufe de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, son los partes de trabajo que envió a Ineco. Josefa Pérez García, trabajadora de la empresa que recibía esos informes, ha afirmado en su interrogatorio que Rodríguez enviaba correos donde detallaba qué días trabajaba más e intercambiaba correos constantes con sus responsables en la empresa pública: “No teníamos ningún indicio de que no estuviera trabajando. El parte de trabajo desde el minuto uno lo estaba rellenando”. Rodríguez, aunque contratada por Ineco, estaba asignada en un proyecto de Adif.
Una trabajadora de Ineco dice que Adif pidió que se tuviera en cuenta el CV de Jésica Rodríguez y que Koldo García la acompañó a firmar el contrato
Josefa Pérez, trabajadora de Ineco, ha asegurado que fue Adif quien pidió que se tuviera en cuenta para un cargo en la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes el currículum de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos que reconoció haber cobrado de la empresa pública sin haber realizado trabajo alguno. Además, ha explicado que conocía a Koldo García de haber coincidido con él en dos ocasiones: cuando “acompañó a Jésica a la firma del contrato” en la sede de Ineco y cuando fueron a recoger el ordenador que se le asignó a la joven. Se ha referido al exasesor ministerial como el “acompañante” de Rodríguez. Según ha relatado, Pérez en ese momento desconocía quiénes eran Rodríguez y García.
Josefa Pérez, trabajadora de Ineco.
La primera en declarar es una trabajadora de Ineco
La sesión de este lunes empieza con la declaración como testigo de Josefa Pérez, trabajadora de Ineco, una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. En el sumario de la causa consta que intercambió correos electrónicos con Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos que reconoció haber cobrado de la empresa pública sin haber realizado trabajo alguno. Pérez avisó a Rodríguez de los errores que cometía al llenar los partes horarios en el sistema de la entidad.
Comienza la sesión
En la sesión de este lunes del juicio por presunta corrupción contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, se escucharán, entre otros, los testimonios del exdirector general de Carreteras Javier Herrero y de la pareja de Koldo García, ambos investigados en la Audiencia Nacional.
El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama con una nueva ronda de testimonios en los que el foco pasará de los enchufes a mujeres vinculadas al exministro de Transportes que acapararon la atención los primeros días del juicio a las supuestas irregularidades en los contratos de compra de mascarillas. Fueron esas adjudicaciones las que destaparon la investigación que derivó en el caso Koldo, que dos años después se ha convertido ya en una macrocausa con cuatro piezas divididas entre el Supremo y la Audiencia Nacional y que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal ha previsto para esta semana tres sesiones ―lunes martes y miércoles― en las que, además de testimonios clave para esas compras de material sanitario, como el de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, se podrá escuchar el de algunos de los socios de Aldama, entre ellos Claudio Rivas, el empresario que se alió con el comisionista para conseguir una licencia de operador de hidrocarburos y que, supuestamente, pagó el alquiler de al menos dos casas para agasajar al ministro.
Buenos días. El Tribunal Supremo retoma este lunes el juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos con una jornada en la que podrían volver a salir alusiones a dinero en efectivo en la sede del PSOE, al estar citada la expareja de su exasesor Koldo García, que afirmó que fue a recoger el reintegro de gastos. Patricia Uriz es una de las ocho testigos que escuchará el tribunal que juzga a Ábalos, su asesor y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntas mordidas y amaños en contratos de mascarillas a entes públicos de la esfera del Ministerio de Transportes.
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