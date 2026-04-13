El PP anuncia una ofensiva jurídica y parlamentaria contra la regularización de inmigrantes: “Es una barbaridad”

“No hay medida política, parlamentaria ni jurídica; nacional ni internacional, que el PP vaya a dejar pasar para denunciar este sinsentido”, ha anunciado este lunes con toda solemnidad la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, en relación con la regularización de inmigrantes que el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Los populares lanzarán una ofensiva en los tribunales, en las Cámaras e incluso en Bruselas para oponerse a esta iniciativa que dará permiso de residencia temporal a unos 500.000 extranjeros que ya viven en España de manera irregular. El PP califica de “sinsentido” y “barbaridad” la regularización, pese a que en 2024 los populares votaron a favor de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) auspiciada por la Iglesia que promovía la regularización en el Congreso. Fuentes de la dirección popular argumentan que aquel voto se justificaba por “respeto al procedimiento parlamentario”, ya que venía avalado por 800.000 firmas, pero que no suponía su aval al fondo del asunto, aunque la dirección defendió la iniciativa en aquellas fechas.

El PP esperará a conocer el texto que previsiblemente será aprobado mañana por el Consejo de Ministros para decidir qué pasos activa en primer lugar y en qué términos, pero la vicesecretaria a cargo de los asuntos de Inmigración se ha despachado este lunes contra el proceso que ya se conoce. “Es perjudicial para todos”, se ha quejado Ezcurra. “[La regularización] es mala para quienes han seguido la ley, para quienes están por venir; es mala para la ciudadanía en su conjunto, que ve cómo se depauperan los servicios públicos sin que el Gobierno haga nada”, ha enfatizado la vicesecretaria popular. “No sabemos cuántos son, quiénes son, dónde están estas personas, de dónde vienen. Qué va a pasar con sus antecedentes penales”, ha remarcado sobre los extranjeros que resultarán beneficiados.

El PP, ha defendido Ezcurra, cree en una “España abierta”, pero a la vez el partido trata de situarse en un punto intermedio entre la posición del Gobierno, que en esto coincide con la Iglesia católica, y la de Vox, que apuesta por todo lo contrario y pretende incluso expulsar a miles de inmigrantes que ya se encuentran en España. “Ni brazos abiertos sin orden, ni puños abiertos sin compasión”, ha resumido la vicesecretaria popular.

Los populares han ido endureciendo progresivamente su discurso sobre la inmigración a rebufo de las extremas derechas. La regularización es un ejemplo claro de ese proceso, porque el PP votó en 2024 a favor de la tramitación de la ILP para una regularización extraordinaria de extranjeros en España. Aunque es cierto que aquella votación solo permitía que la iniciativa siguiera su curso en el Congreso, el PP la enmendó proponiendo cosas como que las solicitudes fueran “siempre individualizadas y examinadas caso a caso”, lo que implica que no se oponía de plano. Pero, sobre todo, la dirección popular defendió entonces que se diera papeles al medio millón de extranjeros que se calcula que residen en España de forma irregular. “Hay que darles una salida, faltaría más”, dijo el portavoz del PP Borja Sémper en agosto de 2024.

La regularización coincidirá con la visita a España del papa León XIV, uno de sus principales avales, algo que ha provocado un choque directo entre la Iglesia y Vox. El PP ha mantenido contactos con la Conferencia Episcopal sobre este asunto, pero fuentes de la cúpula del PP aseguran que la Iglesia no les ha pedido que la respalden. Este lunes, el líder del PP ha salido precisamente en defensa del Papa y ha reivindicado que el cristianismo “es un faro ético y moral para millones de personas en el mundo”. Alberto Núñez Feijóo ha respaldado a León XIV tras las críticas que el Pontífice ha recibido de Donald Trump. “El cristianismo es un faro ético y moral para millones de personas en el mundo, que no merece ser tomado a broma. Y el Papa León XIV es un referente para los católicos que debe ser escuchado y respetado”, ha escrito el líder popular en su cuenta de X en un mensaje en el que adjunta la noticia sobre las críticas del presidente de EE UU al Papa para que no quede ninguna duda. “Los españoles lo haremos el próximo mes de junio, cuando tendremos el honor de recibirlo en una visita histórica”, concluye Feijóo.