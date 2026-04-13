El ex fiscal general recurre ante el Constitucional: “La sentencia construyó la condena prescindiendo de hechos y pruebas de descargo”

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado ya ante el Tribunal Constitucional su recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a dos años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros ―entre multa e indemnización―. El que fuera jefe del ministerio público ha dado el paso después de que la Fiscalía presentara la semana pasada su propio recurso ante el Constitucional. La institución alegó que el Supremo había hecho una valoración “sesgada e irrazonable” de las pruebas que le condujo a adoptar, de entre todas las interpretaciones posibles, “la más desfavorable” para García Ortiz.

En el recurso presentado ante el Constitucional, García Ortiz considera que “la sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo que cuestionaban la inferencia incriminatoria”.

El Supremo condenó al ex fiscal general el pasado noviembre por revelar que Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estaba dispuesto a reconocer el fraude fiscal por el que se le investigaba y por el que finalmente irá a juicio. Los magistrados concluyeron que él o “una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” filtraron la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que la defensa del empresario envió al fiscal del caso con esa información para que después la Fiscalía pudiera darla a conocer formalmente a través del comunicado que se emitió al día siguiente. La condena fue por las dos cosas.

García Ortiz siempre defendió que se difundió aquel comunicado para desmentir un “bulo”. Se refería a la información que publicó El Mundo, la noche del 13 de marzo, en la que se decía que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a la defensa de González Amador; y a las noticias sucesivas publicadas por otros medios que apuntaban que el acuerdo se había frenado por “órdenes de arriba”. La realidad era otra: la propuesta de pacto partía del abogado de la pareja de Díaz Ayuso. Durante el juicio, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, reconoció que había filtrado a la prensa el contenido del correo electrónico en el que se revelaba la existencia de las negociaciones y admitió que llegó a la deducción “lógica” de que se habían frenado por indicación de la jefatura del ministerio público, pero que no tenía constancia de que fuera así.

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