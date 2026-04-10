El PP y Vox se reúnen de nuevo para intentar cerrar el acuerdo en Extremadura

Y a la quinta... ¿Será la vencida? El PP y Vox están reunidos desde las nueve de la mañana de este viernes para tratar de alcanzar al fin un acuerdo de gobierno en Extremadura para los próximos cuatro años con la popular María Guardiola como presidenta.

Casi cuatro meses después de las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre y a solo 24 días de la fecha límite ―si el 4 de mayo no hay un pacto, los extremeños volverán a las urnas―, los principales dirigentes de ambos partidos están reunidos este viernes en Mérida, según ha podido saber EL PAÍS.

Por parte de los populares han acudido a la cita la presidenta Guardiola, el vicepresidente y secretario general de los populares extremeños, Abel Bautista, y por Vox, el portavoz de la formación en la región, Óscar Fernández Calle. A la convocatoria también está previsto que se sumen dirigentes nacionales de ambas formaciones, bien por vía telemática o presencial.

La última reunión entre PP y Vox se produjo antes de Semana Santa, el pasado 25 de marzo. En aquella ocasión, y por primera vez, ambos partidos convocaron a la prensa en la Asamblea regional de Mérida para hacer declaraciones. “Somos optimistas de cara al futuro”, dijo el líder extremeño de Vox. “Hay avances en algunas [medidas] y en otras nos hemos emplazado a intentar llegar a ese punto de convergencia, porque el deseo de ambos partidos es que ese Gobierno se materialice”.

“Hay asuntos que podemos dar ya por más cerrados y otros que todavía necesitan un poquito de madurez”, dijo Bautista, el secretario general de los populares extremeños, “pero que en todo caso será cuestión de trabajo de los equipos a lo largo de estos días”. La conclusión a la que llegaron ambas formaciones fue la de un avance en el “acuerdo programático”, pero no de Gobierno.

La realidad, sin embargo, es que aún no hay un pacto para los próximos cuatro años, pero sí pistas sobre los próximos días. Este jueves, en el pleno semanal del Parlamento autonómico, ambas formaciones −juntos suman 40 diputados, 7 más que la mayoría absoluta (33). 30 el PP y 11 Vox. Ambas formaciones aprobaron un decreto ley que suaviza las restricciones que existen cuando el Gobierno regional en Extremadura está en funciones, como es el caso.

El encargado de defender este decreto por el PP fue Bautista, vicepresidente y secretario general de los populares en la región, que dijo que su partido sí descarta una repetición electoral. Vox, por su parte, quiso imponer su agenda y remarcar que, si existe un acuerdo, será porque ellos quieren. “Espero que haya Gobierno, un Gobierno de Vox”.

Si el 4 de mayo Guardiola no es investida presidenta, el calendario de la repetición electoral se activa y los extremeños estarían llamados de nuevo a las urnas sobre el mes de junio.