Primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas, en directo
El juicio por el ‘caso Ábalos’ arranca su tercer día | Entre los testigos citados a declarar esta jornada está la empresaria Carmen Pano
El juicio por el conocido como caso mascarillas continúa este jueves en el Tribunal Supremo. En él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García enfrentan hasta 30 años de prisión acusados de siete delitos ―organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada, prevaricación y malversación―, mientras que para el empresario Víctor de Aldama, considerado el “nexo corruptor” por la Guardia Civil, las acusaciones reclaman solo siete años al considerar que ha colaborado con la justicia. Entre los testigos citados a declarar esta jornada está la empresaria Carmen Pano, quien ha afirmado que llevó a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico por orden de Aldama. Una máxima que él niega.
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El testigo que llevó a Carmen Pano a Ferraz insiste en que llevó una bolsa con dinero
“Una bolsa con dinero”. El testigo Álvaro Gallego ha ratificado lo que ya dijo en la Audiencia Nacional: que llevó a la empresaria Carmen Pano a las cercanías de la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz. La bolsa, según ha relatado, era “blanco transparente”. “Se veía que había dinero. Se transparentaba. Había un saco de billetes”, ha manifestado. Con todo, ha precisado que no sabe cuánto dinero llevaba Pano.
Durante el interrogatorio ha indicado que primero fue a buscar a Pano a su casa, luego fueron a unas oficinas del empresario Víctor de Aldama, y luego a la zona de Ferraz. "El dinero procedía de Claudio Rivas (socio de Aldama) para los pagos de la licencia de Villafuel. Es lo que tengo entendido. Que eso iba a costas 600.000 euros”, ha apuntado.
Empieza la tercera sesión del juicio
La tercera jornada del juicio del caso Koldo arranca con la declaración como testigo de Álvaro Gallego. Se trata del hombre que llevó a la empresaria Carmen Pano a las cercanías de la sede del PSOE en Ferraz. Gallego testificó el pasado febrero en la Audiencia Nacional por otra causa, la del caso hidrocarburos, en la que también figura como investigado el empresario Víctor de Aldama, uno de los tres acusados en este juicio, y la propia Pano. En aquella ocasión, aseguró que llevó a la empresaria a las inmediaciones de los socialistas con “tacos de 50 euros”, pero insistió en que no la vio acceder al interior del edificio.
Cuando a los programadores de televisión se les abre un agujero en la parrilla, o necesitan cuadrar la audiencia del mes, el trimestre o el año entero, desempolvan Pretty Woman de su filmoteca, la meten en antena un martes tonto y salvan el culo en las dos horas justas que dura el metraje. Da igual los años que tenga y las veces que lo pongan; el cuento siempre triunfa. Un tiburón de las finanzas interpretado por Richard Gere contrata los servicios de una prostituta, encarnada por Julia Roberts, la aloja en un hotel de superlujo, la viste de señora fina y la lleva con él a las fiestas de su círculo como si fuera su novia hasta que alguien los descubre; él la niega y la humilla; ella, herida en su dignidad, le deja; él recapacita y, finalmente, acaban juntos y felices mirando a cámara sonriendo a toda piñata mientras el sol se pone por Sunset Boulevard.
¿Qué hacía Claudia Montes, amiga de José Luis Ábalos, en la empresa Logirail, dependiente del Ministerio de Transportes? Imposible saberlo atendiendo a los que ha sucedido este miércoles en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo en el que se juzga al exministro, a Koldo García y a Víctor de Aldama. Los siete magistrados del tribunal han escuchado tres versiones distintas: que Montes estaba sobrecualificada y se quejó con razón porque la condenaron al ostracismo, que dejó de acudir sin motivo a su puesto de trabajo y que consiguió el empleo por méritos propios y los jefes se peleaban por ella. Esta última opción la ha defendido ella misma: “El director de Renfe me quería para la oficina de arriba y el de Logirail, para la de abajo”, ha asegurado durante su declaración como testigo, en la que ha afirmado que se postuló al puesto en esa empresa a través de portales de empleo y que Ábalos jamás le dijo: “Claudia, te he enchufado”.
La testigo Claudia Montes pasa la mañana sentada con sus abogados en los pasillos del Supremo. Tiene cara de aburrida. El Tribunal Supremo es un sitio petado de historia, pero ojo con meterte ahí pensando que es Glastonbury. La presencia de Claudia Montes, como la de Jésica Rodríguez, obedece a un amargo conflicto político: el supuesto enchufe con el que el acusado José Luis Ábalos la empleó en la administración pública. Las horas se hacen largas y su turno está previsto que sea el último antes del receso para comer.
El testimonio de Claudia Montes, amiga de José Luis Ábalos, supuestamente enchufada por el exministro, ha centrado los testimonios de la jornada.
El Gobierno había logrado recuperar el pulso de la agenda política gracias sobre todo a la guerra en Irán, que ha colocado a Pedro Sánchez en una posición mucho más clara de rechazo que la del PP. El “no a la guerra” ha sido políticamente muy importante para reactivar la iniciativa de un presidente que se mueve siempre cómodo en la escena internacional y ve cómo el rechazo rotundo a Donald Trump, el 81% de los españoles y el 71% específicamente de los votantes del PP lo ven como la principal amenaza para la paz en el mundo, según la reciente encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de tercera jornada del juicio por el conocido como caso mascarillas, que se celebra este jueves en el Tribunal Supremo. En él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García enfrentan hasta 30 años de prisión acusados de siete delitos ―organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, uso de información privilegiada, prevaricación y malversación―, mientras que para el empresario Víctor de Aldama, considerado el “nexo corruptor” por la Guardia Civil, las acusaciones reclaman solo siete años al considerar que ha colaborado con la justicia.
Entre los testigos citados a declarar esta jornada está la empresaria Carmen Pano, quien ha afirmado que llevó a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico por orden de Aldama. Una máxima que él niega.
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