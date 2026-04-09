Primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas, en directo

El testigo que llevó a Carmen Pano a Ferraz insiste en que llevó una bolsa con dinero

“Una bolsa con dinero”. El testigo Álvaro Gallego ha ratificado lo que ya dijo en la Audiencia Nacional: que llevó a la empresaria Carmen Pano a las cercanías de la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz. La bolsa, según ha relatado, era “blanco transparente”. “Se veía que había dinero. Se transparentaba. Había un saco de billetes”, ha manifestado. Con todo, ha precisado que no sabe cuánto dinero llevaba Pano.

Durante el interrogatorio ha indicado que primero fue a buscar a Pano a su casa, luego fueron a unas oficinas del empresario Víctor de Aldama, y luego a la zona de Ferraz. "El dinero procedía de Claudio Rivas (socio de Aldama) para los pagos de la licencia de Villafuel. Es lo que tengo entendido. Que eso iba a costas 600.000 euros”, ha apuntado.