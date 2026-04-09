La Policía detiene en Lanzarote a un líder de la organización criminal irlandesa Hutch

El arrestado tenía en vigor una orden europea de detención. Un miembro de este clan fue asesinado en Málaga en 2015 por una banda rival

La Policía Nacional ha informado este jueves de que, en una operación conjunta con la policía irlandesa Garda Síochána, han detenido en la localidad lanzaroteña de Tías a un fugitivo buscado por su pertenencia a la organización criminal Hutch. El arrestado tenía en vigor una orden europea de detención y entrega (OEDE) y fue arrestado en menos de 24 horas tras la emisión de la alerta en el marco de la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Sospechosos (ENFAST). Era considerado, según explica el cuerpo armado, uno de los líderes de la célula de inteligencia de la organización criminal, “además de dirigir los movimientos de dinero junto a su padre”. El cuerpo armado ha rehusado por el momento facilitar más datos sobre su identidad.

Tras tener conocimiento de su posible presencia en España, los agentes iniciaron un dispositivo para su localización, hecho que se produjo el miércoles en la isla de Lanzarote en unión con efectivos de la Garda Síochána irlandesa desplazados expresamente hasta España.

La organización criminal Hutch está construida en torno a “fuertes lazos familiares intergeneracionales y estrechas relaciones a lo largo de varias décadas, en la ciudad de Dublín”, según ha explicado la propia Policía Nacional. Esta organización ha estado implicada desde los años ochenta en diversas actividades delictivas, entre las que se incluyen asesinatos, tráfico de drogas, robos a mano armada y transacciones inmobiliarias. El detenido pasa por ser una persona de confianza de Gerry Hutch, alias El Monje, líder de la banda. Este último también fue detenido en octubre de 2024 en Lanzarote. Actualmente, se encuentra a la espera de ser juzgado por un presunto delito de blanqueo de capitales en la isla canaria. Cuatro años antes, este criminal había sido arrestado en un restaurante de Fuengirola (Málaga).

Póster electoral del Gerard 'Gerry' Hutch en Dublín en noviembre de 2024. Clodagh Kilcoyne (REUTERS)

El cuerpo armado ha resaltado la rivalidad de la banda Hutch con otra organización criminal, los Kinahan. España, de hecho, ha sido testigo de esta lucha entre dos clanes que una vez fueron aliados. En 2018, la justicia española condenó a 22 años de prisión al ciudadano irlandés James Quinn por su participación en el asesinato de Gary Hutch, sobrino de Gerry Hutch, cometido en septiembre de 2015 en la Costa del Sol. El crimen, perpetrado en una urbanización residencial de Mijas (Málaga), fue uno de los detonantes de la violenta guerra entre las dos bandas criminales. Desde entonces, las fuerzas de seguridad de ambos países han intensificado su cooperación contra el crimen organizado, especialmente en el sur de España, donde numerosos miembros de estos grupos se habían establecido.