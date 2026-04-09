La Policía detiene en Calatayud a los padres de una bebé que dio positivo en cocaína y marihuana

Detalle de un agente de la Policía Nacional, con chaleco antibalas y armamento reglamentario Fotografía de archivo.

Los progenitores llevaron a la menor, de 10 meses, al centro hospitalario del municipio de Zaragoza al detectar una escasa respuesta a estímulos y apatía

La Policía Nacional de Calatayud (Zaragoza) ha detenido a una pareja como presunta autora de un delito de lesiones cuya víctima fue su propia hija de diez meses de edad.

La detención se produjo el pasado 7 de abril poco después de las tres de la tarde cuando los agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por el área de pediatría del hospital, donde informaban del resultado positivo en un análisis toxicológico realizado a un bebé de diez meses y que había desvelado restos de cocaína y marihuana en su organismo.

Al parecer, los padres llevaron a la menor hasta el centro hospitalario la tarde anterior porque presentaba una escasa respuesta a estímulos y apatía, por lo que se realizó el correspondiente examen toxicológico.

Según manifestaron los progenitores, varios amigos del padre habían estado en el domicilio familiar durante el fin de semana y habían consumido ciertas sustancias estupefacientes por lo que pudiera ser que de forma accidental la menor hubiera ingerido algún resto.

Los policías encargados de tramitar la detención solicitaron al juzgado una orden de entrada y registro del domicilio familiar, remitiendo al propio Juzgado un informe en el que destacaron que el domicilio no reunía unas condiciones higiénicas mínimamente aceptables para la estancia de un bebé, habiendo localizado incluso restos de sustancias, aparentemente estupefacientes, al alcance de la niña.