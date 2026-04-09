Julio Martínez, investigado por Plus Ultra, en el Senado: “Con la obligación de comparecer se está vulnerando mi integridad”

Julio Martínez Martínez, empresario investigado en el caso Plus Ultra y amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha acudido este jueves a la comisión de investigación del Senado que analiza las ramificaciones del caso Koldo y ha aclarado que no declarará debido a su imputación y a su situación médica: “Con esta obligación [de comparecer] se está vulnerando mi derecho a mi integridad física y moral”. Martínez había presentado un informe médico que certificaba que estaba de baja laboral por depresión y ansiedad para no acudir a la Cámara alta, pero la citación finalmente no ha sido anulada.

Se trata de la tercera vez que el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, impulsa su comparecencia para esta comisión. En las dos primeras ocasiones no acudió porque el Ministerio del Interior no logró localizar al empresario, investigado por la Audiencia Nacional como “conseguidor” de la aerolínea española en Venezuela. Los populares tildaron de “excusa” esa razón y la formación de Alberto Núñez Feijóo pidió que Martínez fuera convocado mediante edicto, es decir, mediante llamamiento judicial y público.

Martínez Martínez, detenido el pasado diciembre en el marco de la investigación que se mantiene secreta en la Audiencia Nacional, y tras recibir la tercera citación del Senado, presentó un informe médico a la Cámara en el que se le diagnosticaba depresión y ansiedad para tratar de eludir su comparecencia. “Estoy de baja médica e imposibilitado de acudir a dicha comisión”, esgrimió Martínez en una carta a la que tuvo acceso EL PAÍS. Este jueves se ha escudado en este hecho para no responder a ninguna pregunta: “Comparezco ante esta comisión cumpliendo con la obligación que me han impuesto. Mi situación médica desaconseja someterme a esta comparecencia”.

A su juicio, ha añadido, el hecho de que no se le haya aplazado la cita supone un trato discriminatorio con respecto a otros comparecientes “a los que sí se ha eximido de comparecer”, ha dicho.

Julio Martínez Martínez está bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción por sus trabajos para Plus Ultra que facturaba a través de la sociedad Análisis Relevante S.L., de la que él era administrador. Según la compañía, Martínez se encargaba de desencallar cualquier problema en Venezuela: desde vuelos de repatriación hasta deudas con la compañía petrolera estatal PDVSA. La sociedad de Martínez, que fue concebida como una consultora, pagaba a su vez al expresidente Zapatero por trabajos de consultoría globales. “Contaron conmigo para saber si sería consultor. Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas”, relató el propio expresidente en el Senado el pasado 2 de marzo.