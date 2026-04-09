García-Page niega que haya financiación ilegal en el PSOE y denuncia que alguien “puede haber robado al partido”

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha negado este jueves que el PSOE haya tenido financiación ilegal: “Puede darse el caso de que alguien haya robado al PSOE, su propia confianza, o puede que nos quieran robar la decencia, pero el PSOE es una organización absolutamente clara”, ha indicado. A la vez, ha defendido que el partido está “repleto” de militantes y cargos “limpios y honestos”. “Y la organización como tal, lo es”, ha zanjado.

El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha considera “doloroso” escuchar algunos testimonios de los testigos que estos días pasan por el juicio contra el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas que se celebra en el Tribunal Supremo. En este sentido, Page ha destacado que “lo positivo es que los jueces hagan su trabajo, que lo hagan conforme a su profesionalidad”, ya que, dice, “con la corrupción no cabe ningún tipo de ambigüedad, ningún tipo de tolerancia”. Además, ha querido defender la integridad del PSOE, que en su opinión es “un partido enormemente honesto y está repleto de miles de militantes, dirigentes y cargos públicos limpios y honestos. Y la organización como tal, lo es”, ha apuntado.

En el Tribunal Supremo, y como ya hiciera en al menos otras tres ocasiones, la empresaria Carmen Pano ha sostenido que entregó dinero en efectivo en la sede del PSOE en la calle de Ferraz, en Madrid. “Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno”, ha indicado antes de explicar que la primera vez fue en un taxi y la segunda, acompañada de su chófer. “Me estaba esperando un señor nada más salir del ascensor. El dinero me lo entregó Aldama”, ha dicho.

Page, sin embargo, ha negado que en el PSOE haya habido financiación irregular: “No comparto para nada que haya sido objeto de financiación irregular. Otra cosa distinta es que alguien haya abusado o haya utilizado el PSOE para su beneficio personal. En ese caso, me gustaría que el propio partido, que nosotros mismos ejerciéramos la acusación contra aquellos que han abusado de la organización”, ha apuntado antes de referirse al caso concreto de Carmen Pano, que considera que “debe aclararse”. “Si hay acusaciones de ese tipo, lo razonable es que la organización se defienda no estando en el mismo lugar del juicio, sino en la acusación. Eso es lo razonable. Pero insisto, la organización, estoy convencido, no se ha beneficiado para nada. Otra cosa distinta es que haya gente que en nombre de la organización sí lo haya hecho”, ha zanjado.

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha denunciado que ahora “todo termine en la decisión de un juez” porque se recurre a los tribunales antes de analizar un comportamiento desde el punto de vista ético y moral: “Antes de que hubiera una resolución judicial, este país tendría que haber hecho una valoración sobre lo ético y lo no ético de los comportamientos, sobre la moral o la falta de moral de los comportamientos. Pero parece que esa espiral inmensa de todo el mundo por denunciar, por querellar, hace que todo vaya rápido a los tribunales”. “Hemos estrechado tanto el concepto de responsabilidad que incluso termina siendo útil para los políticos más desvergonzados”, ha argumentado.