El juzgado de Torremolinos archiva la investigación del hombre fallecido durante un arresto policial

La justicia ha archivado las diligencias previas del caso de Haitam Mejri, hombre de 35 años que falleció a principios del diciembre pasado en Torremolinos (Málaga, 71.329 habitantes) durante una detención policial en la que los agentes utilizaron pistolas Taser. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el archivo se basa en el informe forense realizado por los especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML) que indican que la muerte tuvo una causa no natural: una parada cardiorrespiratoria motivada por el consumo de sustancias tóxicas, lo que se denomina delirio agitado. La familia de la víctima había presentado otro estudio que indicaba que el varón no habría muerto sin las formas utilizadas durante la intervención de la policía. La decisión de archivar no es definitiva, ya que la sección penal de la Audiencia Provincial de Málaga debe ratificarla o, en su caso, continuar con la investigación en caso de que haya responsabilidades penales.

El arresto y fallecimiento de Mejri se produjeron sobre las 19.30 horas del domingo 7 de diciembre. Había accedido a un locutorio en busca, supuestamente, de un cargador para su móvil, que se había quedado sin batería. El propietario del establecimiento detectó su nerviosismo porque incluso llegó a forcejear con él, así que pensó que le quería asaltar y abandonó el negocio corriendo, pero cerró la puerta para que el hombre no pudiera salir de allí. Llamó al servicio de Emergencias 112 Andalucía para denunciar el robo y a los 15 minutos acudió una patrulla de la Policía Nacional y, poco después, dos más. Los agentes acabaron reduciendo al varón, que según se puede ver en los vídeos de la cámara de seguridad —adelantados por eldiario.es— nunca se resistió. De hecho, subrayó varias veces que iba a colaborar, pero cuando los policías lo tiraron al suelo para el arresto, le dieron varios disparos con pistolas Taser. Entonces llamaron a una ambulancia. Y cuando los sanitarios llegaron no pudieron hacer nada por salvar su vida. “Las imágenes descartan un comportamiento imprudente por parte de la policía. Ello significa que sabían que había un riesgo y que aun así han empleado unos medios que pueden causar la muerte”, dijo el abogado de la familia, Samuel Tejada.

Los familiares de Mejri, de hecho, denunciaron públicamente el “uso desproporcionado y excesivo” de la fuerza policial y solicitaron —a través de sus letrados— nuevas diligencias y una segunda autopsia con el objetivo, según explicaron, de acreditar que lo ocurrido era “un homicidio”. “Nuestro único objetivo es el esclarecimiento completo, objetivo y transparente, de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Haitam”, explicó el hermano del fallecido, Nasser Mejri. Encargaron también un informe a un especialista, firmado por el forense Aitor Curiel, que carga la responsabilidad en los disparos con las armas eléctricas, que afectaron a una patología cardíaca que tenía la víctima.

La autopsia final, elaborada por el Instituto de Medicina Legal de Málaga, sostiene, sin embargo, que la muerte se produjo por “una causa no natural que provocó una parada cardiorrespiratoria motivada por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas” que derivaron en el fallecimiento, según ha informado el TSJA. Es el conocido como “síndrome del delirio agitado” causado por una reacción adversa al consumo de cocaína y agravado por problemas de corazón que sufría Mejri.

“No es concluyente”

El auto de archivo dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos, considera que la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal aporta conclusiones más definitivas frente al resultado de la autopsia presentada por la parte, que “no es concluyente”, está basada “en hipótesis y es menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima”, según ha informado el TSJA. La decisión viene a ratificar la ya adoptada por la magistrada el pasado 10 de febrero cuando acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, que fue recurrida por la familia. El procedimiento ahora será remitido a la Audiencia Provincial de Málaga, donde serán los magistrados de la sección penal los que decidirán si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación judicial para determinar si hay responsabilidades penales o no.

Días después de la muerte de Mejri, el Sindicato Unificado de Policía definió a Haitam como “delincuente”, mientras, desde Jupol, sostenían: “Todo nuestro apoyo a los compañeros que intervinieron ante un sujeto muy agresivo que les recibió al grito de Alá es grande esgrimiendo unas tijeras”. La Unión Federal de Policía ha emitido una circular este jueves tras conocerse los resultados de la autopsia. “Durante días nos llamaron asesinos mientras el silencio institucional hablaba. Nos señalaron, nos juzgaron y nos condenaron sin esperar a los hechos. Y ahora, ¿quién repara el daño? ¿Quién responde por el linchamiento mediático y social? ¿Quién devuelve el honor a los compañeros que solo estaban cumpliendo con su deber?”, señala el documento.