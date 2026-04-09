Cae la estructura en España del clan de los Lyons, una de las organizaciones criminales más violentas del crimen escocés

Steven Lyons, con un pijama naranja y las manos esposadas con bridas, es escoltado en la sede de la policía de Bali en Denpasar, capital de la isla de Indonesia, el 31 de marzo.

El líder del grupo, Steven Lions, y su esposa, entre los 14 arrestados en una operación que se ha extendido por España, Escocia, Indonesia y Emiratos Árabes

Aunque el clan de los Lyons comenzó a hacerse fuerte hace más de 30 años en los barrios de la ciudad escocesa de Glasgow, defendiendo con violencia su dominio en el tráfico de drogas, sus redes se han extendido hacia Europa, Oriente Medio y Asia. Una operación internacional reciente ha dado por desarticulada la estructura que el grupo tenía en España con la detención de 14 personas, entre las que se encuentran Steven Lyons, el líder del grupo, y su pareja, Amanda Lyons, según ha informado este jueves la Guardia Civil. La actuación policial, en la que han colaborado durante más de tres años la Unidad Central Operativa (UCO) y la Policía de Escocia, se ha desarrollado por España, Escocia, Turquía, Indonesia y Emiratos Árabes.

Steven Lyons, de 45 años, fue detenido en la isla indonesia de Bali la semana pasada y fue trasladado el miércoles hasta Ámsterdam, desde donde viajará a España para ser puesto a disposición judicial en Málaga. Su esposa, Amanda Lyons, también considerada “miembro activo” del grupo, fue arrestada en el aeropuerto internacional de Dubái.

Los Lyons están considerados uno de los grupos criminales más influyentes y violentos del crimen escocés de las últimas décadas. Se dedican principalmente al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, aunque también se les atribuye una gran variedad de delitos violentos para mantener sus intereses, según fuentes de la investigación.

La violencia con la que actúan estas organizaciones se hizo evidente el pasado mayo, con un tiroteo en el que murieron Eddie Lyons Jr., hermano de Steven Lyons, y uno de sus socios en el pub Monaghans de Fuengirola (Málaga). Tras este incidente, que no se investiga en esta operación, Steven Lyons salió del país y se instaló en Dubái, desde donde siguió reorganizando y estructurando el grupo, señalan fuentes conocedoras de las pesquisas.

Los agentes de la Guardia Civil registraron el pasado 27 de marzo el local a pie de playa en el que se produjo ese asesinato, que ahora se llama The Irish Rover Sport Bar. El lugar se considera “un punto de encuentro” de los integrantes del clan de los Lyons. En las imágenes del dispositivo policial se ve cómo han reunido una gran cantidad de cuadernos de espiral sobre una de las mesas del local, también un cartel colocado en la vidriera en el que se aconseja a sus clientes el pago en efectivo.

Los arrestados están investigados por pertenencia a crimen organizado y por blanqueo de capitales, según fuentes conocedoras del dispositivo. A la organización se le atribuye “una compleja red de blanqueo” basada en la creación de sociedades pantalla y movimientos financieros internacionales con la que supuestamente gestionaban “millones de euros” procedentes del narco. Las últimas estimaciones de los investigadores, que todavía no han cerrado sus informes, calculan que el blanqueo podría superar los 50 millones de euros.

Los agentes españoles y escoceses comenzaron las detenciones y registros el 27 de marzo, en una actuación coordinada. En España se produjeron 18 registros, principalmente en la Costa del Sol, pero también en Barcelona. Intervinieron dispositivos electrónicos, grandes cantidades de efectivo, documentación societaria, relojes de alta gama y carteras de criptomonedas. También se produjeron arrestos en Escocia y en Turquía han intervenido “activos de alto valor”. Los agentes crearon un equipo conjunto de investigación que ha impulsado Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial.

Aunque el clan de los Lyons ha sofisticado su estructura criminal con los años, el control de la organización se ha mantenido “dentro del núcleo familiar”, explican fuentes de la investigación. El grupo comenzó a hacerse notar en 2001, cuando comenzó una “sangrienta confrontación” con la organización de Los Daniels, sus eternos rivales. Su enfrentamiento se entendió más allá de Escocia y ambas organizaciones fueron estableciendo “enclaves estratégicos”.

Steven Lyons llegó a España en 2006, después de uno de esos enfrentamientos. Durante un tiempo tuvo un “perfil delictivo bajo”. El crimen de su hermano, hace menos de un año, acabó con esa discreción y se trasladó a Dubái, donde fijó su residencia. Desde allí siguió “dirigiendo operaciones” y “tejiendo alianzas” con otras organizaciones criminales, como el clan irlandés de los Kinahan, también investigado por blanquear dinero desde la Costa del Sol. Estas conexiones le sirvieron para hacerse fuertes y reforzar su entramado financiero.

La investigación, bautizada Operación Armorum, ha estado dirigida por el juzgado de instrucción número 7 de Málaga. En ella han participado, además del Equipo de Crimen Organizado de la UCO de Málaga, agentes de la Policía de Escocia, Europol, agentes de antinarcóticos de Turquía, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA, en sus siglas en inglés) y la Agencia Antidroga de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA).