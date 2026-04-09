Bustinduy atribuye a una “campaña orquestada” el que se dé por perdido el decreto sobre vivienda

El ministro de Derechos Sociales desoye la negativa de PP y Vox y se muestra convencido de la aprobación de la prórroga de los alquileres en el Congreso

Sumar no da por perdido el decreto para prorrogar los alquileres que venzan antes del 31 de diciembre de 2027. Tras meses de presión, el socio minoritario del Gobierno arrancó al PSOE la medida en una dura negociación que condicionó la celebración del Consejo de Ministros que debía aprobar el escudo contra las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Pero, tras darle luz verde en el Gabinete, ni siquiera el presidente Pedro Sánchez le dedicó mucho tiempo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, principal artífice de la normativa, ha denunciado este jueves “una campaña orquestada” para dar por muerto el decreto antes de que se cumpla el plazo de los 30 días hábiles para que se vote en el Congreso (algo que debe suceder antes del 6 de mayo). Tanto PP como Junts ya han mostrado su rechazo a la iniciativa, pero el ministro se ha pronunciado optimista durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI en Madrid. “Expreso mi convicción profunda de que vamos a ganar esa votación”, ha asegurado.

Para Bustinduy, se trata de una medida “en coherencia” con la posición de España sobre el conflicto en Oriente Próximo, de “sentido común” y “de mínimos”. “Quien se oponga pagará un altísimo coste por ello, porque tendrá que explicarlo”, ha dicho en alusión a las derechas.

“Ha empezado una campaña orquestada para decir que la votación en el Congreso está perdida y que habrá inseguridad jurídica a posteriori y que habrá un problema con la oferta. Pasó lo mismo con la reforma laboral”, ha afirmado el ministro de Sumar.

“Las dificultades de acceso a la vivienda y el impacto que tienen en el desarrollo y las decisiones de vida de las familias españolas no conocen de diferencias ideológicas. El PP tiene entre sus votantes el doble de inquilinos que de caseros”, ha señalado sobre los datos de una encuesta de la organización More in Common publicada este jueves. “¿Qué le va a decir el PP a sus votantes que son inquilinos?“, ha incidido.

Pese a que el portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció el lunes una ronda de contactos con los grupos para tratar de negociar el decreto, Busntinduy ha reconocido que las conversaciones formales aún no han comenzado. La única respuesta pública a estas reuniones la dio el PP el martes al negarse a sentarse con la portavoz parlamentaria del grupo de Yolanda Díaz, Verónica Barbero.

“A nivel de respuesta social se ha producido una auténtica avalancha. Esa marea es imparable. Esa fuerza social organizada y acumulada va a ir creciendo y va a hacer que sea inasumible votar en contra de esta medida (...) queda mucho”, ha confiado Bustinduy.

El ministro se ha expresado también optimista sobre el futuro político en España, reconociendo que las izquierdas han cometido errores organizativos en el pasado y expresando la convicción de que “nadie sobra” en el proceso de cara a 2027. Tampoco Podemos ni rostros como el del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que esta tarde protagoniza un encuentro con la exministra Irene Montero en Barcelona.

Bustinduy asegura que España no solo puede haber retrasado la llegada de la extrema derecha al Gobierno, sino que cree que esta no tendrá espacio en la Moncloa después de las próximas generales. “Para eso hay que hacer las cosas bien, la primera, solucionar la crisis de la vivienda”. En esta hoja de ruta que, según su visión, reforzaría el papel del Ejecutivo, se incluyen otros dos ejes: la ampliación del Estado social y el refuerzo a la posición internacional de España como actor en favor de la democracia, el derecho internacional y los derechos humanos.