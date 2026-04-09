Albares ordena reabrir la Embajada de España en Irán como “apuesta por la paz”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves la reapertura de la Embajada de España en Irán como forma de contribuir a que el alto el fuego de dos semanas se convierta en una solución definitiva para el conflicto. “Dada la nueva situación y que tenemos dos semanas por delante, he dado instrucciones al embajador en Teherán para que regrese, se vuelva a poner al frente y reabra la Embajada y que nos sumemos, desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz”, ha dicho el ministro este jueves en el Congreso.

El embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, abandonó Irán el pasado 7 de marzo, una vez que habían sido evacuados todos los españoles que querían abandonar el país, según el Ministerio de Exteriores, que justificó el cierre de la legación diplomática por razones de seguridad.

El jefe de la diplomacia española ha explicado que este miércoles habló con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, a quien comunicó la decisión. Albares también conversó en las últimas horas con los ministros de Exteriores de Pakistán, Omán, Qatar, Bahréin y Kuwait, además de con su homólogo libanés, Youssef Raggi, a quien trasladó su apoyo ante los ataques “brutales e indiscriminados” de Israel que han dejado cientos de muertos.

El ministro ha calificado de “auténtica vergüenza para la conciencia de toda la humanidad” el ataque del Ejército israelí contra Líbano y ha subrayado que, aunque España ya planteó la suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel por el genocidio de Gaza, ahora esta medida tiene aún más sentido tras una nueva violación del derecho internacional en su país vecino. “Que Israel no quiera ni oír hablar de un alto el fuego en Líbano no tiene que hacernos bajar los brazos a los demás, sino todo lo contrario”, ha agregado.

En su conversación con el ministro iraní, el español le pidió que garantizara el paso “libre y seguro” de los buques por el estrecho de Ormuz, algo que aún no se está produciendo, según reconoció su interlocutor, quien se excusó alegando “problemas técnicos”, ha explicado Albares.

La decisión de reabrir la Embajada española en Teherán ha provocado una nueva andanada del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien ha acusado a España de ir “de la mano” del régimen iraní. “El régimen terrorista iraní vuelve a ejecutar a sus propios ciudadanos: manifestantes y opositores políticos. España reabre su embajada en Teherán. Van de la mano. Sin pudor. Una vergüenza eterna”, ha escrito en la red social X. Albares le ha replicado que la decisión es “una apuesta por la paz”, que todos deben apoyar “en todos los lugares y foros posibles”.

Preguntado por la información de The Wall Street Journal, según la cual la Administración estadounidense planea cerrar bases en los países que no le han apoyado en esta guerra, como España y Alemania, aseguró no tener ninguna noticia al respecto y subrayó que los contactos bilaterales sobre el uso de Rota y Morón “son permanentes” y ambas instalaciones militares funcionan “con toda normalidad”.