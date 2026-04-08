Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | La segunda jornada estará centrada en la “arbitraria contratación” de dos mujeres vinculadas a Ábalos

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados este martes en el primer día del juicio contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas, este mertes.

Continúa este miércoles el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por crear una trama corrupta con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid. En esta segunda sesión del caso Koldo, que se juzga en el Tribunal Supremo, está llamada a declarar Claudia Montes, una mujer del “círculo personal” del exministro a quien este colocó en una empresa pública. También está citado Miguel Fernández Infante, de otra empresa pública en que, de nuevo, el exministro introdujo a la que era su pareja, Jessica Rodríguez, quien protagonizó ayer uno de los momentos más sorprendentes de las siete horas que duró la sesión, cuando el abogado del que también fuera secretario de Organización del PSOE le preguntó si se dedicaba a la prostitución.

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