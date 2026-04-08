Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | La segunda jornada estará centrada en la “arbitraria contratación” de dos mujeres vinculadas a Ábalos
Después de recabar el testimonio de Jessica Rodríguez, el Tribunal Supremo escuchará a Claudia Montes, una mujer del “círculo personal” del exministro
Continúa este miércoles el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por crear una trama corrupta con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid. En esta segunda sesión del caso Koldo, que se juzga en el Tribunal Supremo, está llamada a declarar Claudia Montes, una mujer del “círculo personal” del exministro a quien este colocó en una empresa pública. También está citado Miguel Fernández Infante, de otra empresa pública en que, de nuevo, el exministro introdujo a la que era su pareja, Jessica Rodríguez, quien protagonizó ayer uno de los momentos más sorprendentes de las siete horas que duró la sesión, cuando el abogado del que también fuera secretario de Organización del PSOE le preguntó si se dedicaba a la prostitución.
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La primera sesión del juicio en el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama estaba llamada a favorecer la tesis de las defensas, con las declaraciones del hijo y la expareja del exministro y del hermano del antiguo asesor ministerial. Pero, tras más de siete horas de testimonios en torno a la supuesta trama corrupta surgida alrededor del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos, la jornada ha acabado dejando algunas contradicciones entre testigos clave y un extraño giro de guion: el abogado del exministro ha insinuado que la supuesta expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, se dedicaba realmente a la prostitución y que era Aldama quien sufragaba sus gastos. La mujer lo ha negado, pero esa intervención del abogado del exministro, Marino Turiel, unida a algunas de las protagonizadas por la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, siembra dudas sobre con qué estrategia de defensa llegan al juicio el exdirigente socialista y su antiguo asesor, que hasta ahora han rechazado cualquier vínculo económico con el empresario clave de la trama.
El 7 de enero de 2020, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno, garantizando cuatro años más de gobierno socialista. Para una mujer enamorada del número dos del PSOE, fue un día triste. José Luis Ábalos, ministro de Transporte y secretario de Organización socialista, le había dicho a Jessica Rodríguez que nunca se divorciaría de su mujer mientras fuese ministro. En la salud, en la enfermedad y en el cargo público.
El Tribunal Supremo acoge este miércoles la segunda sesión del juicio por los presuntos amaños en el Ministerio de Transportes para comprar mascarillas en plena pandemia. La primera estuvo marcada por el testimonio de Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos que éste habría logrado colocar en hasta dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), de las que ella cobró pero para las que nunca trabajó. Se espera que Claudia Montes recoja su testigo en esta nueva jornada y explique cómo acabó contratada en Logirail, otra empresa pública donde habría recalado gracias al exdirigente socialista.
Buenos días. La segunda jornada del juicio al exministro socialista José Luis Ábalos estará centrada en la “arbitraria contratación” de dos mujeres vinculadas a él, incluida su expareja Jéssica Rodríguez, en empresas públicas de la esfera del Ministerio de Transportes, en la que el fiscal le acusa de haber ejercido “presión moral”. Después de recabar el testimonio de la propia Jessica Rodríguez, este miércoles el Tribunal Supremo escuchará a Claudia Montes, una mujer del “círculo personal” del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE -en palabras del fiscal- que trabajó en la empresa Logirail entre 2019 y 2022.
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