Otro supuesto enchufe de una mujer vinculada a Ábalos, plato fuerte de la segunda jornada

El Tribunal Supremo acoge este miércoles la segunda sesión del juicio por los presuntos amaños en el Ministerio de Transportes para comprar mascarillas en plena pandemia. La primera estuvo marcada por el testimonio de Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos que éste habría logrado colocar en hasta dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), de las que ella cobró pero para las que nunca trabajó. Se espera que Claudia Montes recoja su testigo en esta nueva jornada y explique cómo acabó contratada en Logirail, otra empresa pública donde habría recalado gracias al exdirigente socialista.

La que fuera Miss Asturias +30 2017 declaró en la fase de instrucción que conoció a Ábalos en un mitin en Gijón, se le presentó, le explicó su situación y le pidió que la ayudara en la búsqueda de trabajo. Él, que también tuvo que responder por este asunto durante las pesquisas, declaró que así lo hizo, como un mero favor a una militante socialista. A partir de ahí, aseguró que se destendió dejando el tema en manos de su hombre de confianza, su asesor ministerial Koldo García.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que fue contratada de forma “ilegal” en Logirail por la “influencia” de Ábalos y con la “relevante colaboración” de su asesor. Ella sostuvo que todo fue legal: superó un proceso de selección y, a diferencia de Jessica Rodríguez, sí trabajó. Los mensajes de WhatsApp que se intercambió con García revelan que la relación laboral tuvo sus vaivenes y que el exasesor tuvo que intervenir, primero, para conseguir que la trasladaran a una oficina cercana a su casa y, después, para evitar que la despidieran.

También está previsto que este miércoles declaren algunos de los responsables de Montes durante su paso por Logirail, incluidos sus supervisores en Renfe y Adif, empresas a las que estaba vinculado su contrato.

Y, siguiendo la estela de la sesión anterior, continuarán testificando responsables de Ineco y de Adif sobre la entrada y el desempeño de Rodríguez. En el juicio, la joven ha ratificado lo que ya confesó ante el instructor, que la contrataron gracias a Ábalos y a los hermanos García y que cobró, tanto de Ineco como de Tragsatec, pero que no llegó a realizar trabajo alguno porque esperaba instrucciones precisas de Koldo y Joseba García sobre lo que debía hacer y nunca las recibió. Ábalos era consciente de ello, ha asegurado.

En la sesión inaugural ya testificaron algunos trabajadores de Ineco y Tragsatec que tuvieron a Rodríguez entre sus responsabilidades. Ana Araceli Arigita, que intervino en el proceso de selección para Ineco, ha sostenido que con Rodríguez no se siguió el cauce habitual. Así, ha precisado que se saltó una entrevista que, normalmente, era imprescindible para seguir adelante con la contratación. Virginia Barbancho, su supervisora en Tragsatec, ha relatado que enseguida dio la voz de alarma porque advirtió que no trabajaba. Primero recibió el aviso de que era la “sobrina” del ministro y, después, Ignacio Zaldívar, por entonces alto cargo de Adif, la llamó para decirle que “dejara en paz” a la joven.