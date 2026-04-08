Más de 7.000 personas optan a las 62 VPO en Málaga con garaje y piscina que se adjudican por orden de llegada

Más de 7.100 personas optan a las 62 viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler que promueven la compañía Lagoom Living y el Ayuntamiento de Málaga junto al campus universitario de Teatinos. La promotora asegura que la enorme demanda evidencia “la necesidad real de ampliar la oferta de vivienda destinada a alquiler asequible en la ciudad”, según explican en un comunicado. Para acceder a estos pisos, una persona debe cobrar un mínimo de 2.106 euros brutos al mes y un máximo 4.474 euros brutos mensuales, cifra que sube hasta 5.923 euros brutos en el caso de una pareja. El listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas fue publicado el martes pasado, que tras el periodo de alegaciones será definitivo a partir del 9 de abril. Durante dicho mes se realizará la adjudicación de los pisos, asignados por orden cronológico de llegada de las solicitudes, no por sorteo.

Estas 62 viviendas incluyen garaje, trastero y piscina comunitaria. Son de precio limitado, es decir, la más premium de entre las protegidas, de ahí que se pueda optar a pesar de tener altos sueldos. Su plazo de solicitud arrancó el 16 de marzo y acabó en la medianoche del lunes 30. En ese tiempo se han registrado 7.103 solicitudes, es decir, 114 por cada piso, cuyas dimensiones irán desde los 59 metros cuadrados de las más pequeñas, con un solo dormitorio; a los 89 metros de los que tienen tres y cuatro habitaciones. El Ayuntamiento de Málaga publicó hace unos días el listado definitivo de otras 140 viviendas protegidas en régimen general de alquiler también en el entorno de la universidad, que acumuló 8.721 solicitudes, 62 por cada residencia, casi la mitad de demanda que las de Lagoom Living. “Pone de manifiesto la excelente acogida que ha tenido este modelo en Málaga”, dice la compañía.

Bloques de VPO en el Distrito Universidad impulsados por Lagoom Living. Álvaro Cabrera

Estas VPO son un adelanto una operación más completa en la que Lagoom Living construirá hasta 530 en el llamado Distrito Universidad, cerca del campus de Teatinos y con salida cercana a la hiperronda. Con las obras prácticamente acabadas, el proyecto nació bajo inspiración del Plan Vive de Madrid, que subraya una importante rentabilidad financiera a las empresas que levantan los pisos. En Málaga, la promotora construye y luego arrienda los pisos durante un periodo de 75 años a través de Sogeviso, filial del Banco Sabadell, que también es la comercializadora el plan madrileño. Se espera que las siguientes —a las que se podrá optar, según las previsiones de la empresa, a partir de junio— estén dirigidas a salarios más humildes, según explicaron fuentes municipales.

Las condiciones para acceder a ellas preveían que el máximo que puede ingresar quien opte a estos inmuebles se sitúa en 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para las unidades familiares o convivencia de una sola persona el máximo es de 53.720,93 euros brutos anuales, es decir, 4.476,7 euros al mes. Y para las de dos miembros o más asciende a 71.076,92. O lo que es lo mismo, 5.923 euros brutos mensuales (casi 3.000 por cabeza en caso de una pareja). Las cantidades suscitaron las críticas del PSOE malagueño. “El Ayuntamiento da la espalda a quien más lo necesita, a los jóvenes y a la mayoría de las familias malagueñas”, criticó el portavoz municipal, Daniel Pérez, quien recordaba a principios de marzo que, según el INE, el salario medio en la ciudad se sitúa en los 23.000 euros brutos. Es decir, menos del mínimo para optar a estas VPO. “¿Cuántos jóvenes menores de 35 años cobran más de 25.000 euros en Málaga para poder acceder a un piso de un dormitorio?”, se preguntaba la concejala socialista Carmen Martín.

Conjunto residencial de viviendas destinadas a alquiler asequible en régimen de VPO, en el distrito Universidad, en Málaga. Lagoom Living

“La promoción ha sido concebida con una clara vocación residencial y familiar, apostando por espacios amplios, luminosos y funcionales, así como por una cuidada planificación de las zonas comunes, pensadas para fomentar la convivencia y el bienestar de los residentes”, subraya desde Lagoom Living sobre un edificio residencial que va “mucho más allá del concepto tradicional de VPO” y que conforma “una de las promociones de vivienda protegida en alquiler más ambiciosas de España y el proyecto con el que Málaga se sitúa a la vanguardia de la transformación urbana sostenible”.

Tras la publicación del listado provisional de solicitudes admitidas, la promotora ha abierto un periodo de alegaciones que acabará el 9 de abril. A partir de entonces se tomará una decisión sobre cada caso y se publicará el listado definitivo. Una vez hecho, la adjudicación se realizará a lo largo del mes de abril y será por estricto orden de llegada de las solicitudes, no por sorteo. La entrada de inquilinos se realizará durante mayo, según espera la empresa, aunque el Consistorio cree que será más tarde, entre los meses de junio y julio del próximo verano.