Las comunidades del PP plantan al Gobierno en la reunión que iba a abordar el modelo de acogida de los menores migrantes

Convocada a las 10.30 bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la Conferencia Sectorial de Infancia debía evaluar, un año después, la continuidad del modelo de acogida de menores migrantes no acompañados junto a todas las autonomías. Pero la imagen a esa hora en la Sala Oval del Ministerio de Trabajo era otra: solo Canarias y Castilla-La Mancha ocupaban sus asientos, mientras País Vasco, Asturias, Navarra, Ceuta y Cataluña seguían la cita por videoconferencia. El plantón de las comunidades gobernadas por el PP —salvo Ceuta, que sí ha participado— ha vuelto a hacer descarrilar la reunión por segunda vez en menos de un año en un intento de bloquear este sistema. La falta de quórum ha impedido siquiera abrir el debate y comenzar la conferencia.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha tachado de “lamentable” y de “racista” que el PP, “abrazado a Vox, siga boicoteando las políticas de infancia de este país y que, liderado por la Comunidad de Madrid, haya decidido impedir la celebración de esta conferencia”. Rego ha asegurado que la ausencia de las comunidades del PP no tendrá “ninguna consecuencia”, ya que van a elaborar el real decreto con la nueva capacidad ordinaria de los sistemas de acogida que permitirá seguir repartiendo entre las comunidades autónomas a los menores no acompañados. “Ayuso tiene que cumplir con la ley y va a cumplirla”, sentenciaba la ministra que anunciaba que “de manera inminente” darán curso al decreto ley a través del Consejo de Ministros .

El PP, por su parte, sigue dando la batalla. La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ya había anunciado por carta que dejará de acoger menores migrantes no acompañados y, tan solo unas horas antes de que empezase la conferencia, rechazaba acudir porque la conferencia se ha convocado “de forma ilegal porque el orden del día no fue aceptado”. También ha acusado al Gobierno de querer “prolongar” el reparto “forzoso de menores extranjeros no acompañados (...) como si fueran paquetes y en contra de su voluntad”. “No se me ocurre nada más inhumano”, ha zanjado.

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