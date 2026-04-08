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'caso pegasus'

El magistrado del Supremo Félix Azón critica a la jueza que lo imputó por el ‘caso Pegasus’

Reclama que remita al Tribunal Supremo su desimputación de la causa para que sea completamente efectiva

Félix Azón, en un acto oficial cuando era director general de la Guardia Civil, a 13 de octubre de 2026. BALLESTEROS (EFE)
Dani Cordero
Dani Cordero
Barcelona -
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El caso de la imputación y posterior desimputación del exdirector general de la Guardia Civil Félix Azón en una de las causas investigadas por supuesto espionaje con el software Pegasus no parece estar cerrado del todo. En un escrito que suena a tirón de orejas a la jueza instructora, Azón, que desde febrero de 2025 es magistrado del Tribunal Supremo, le ha solicitado que remita el caso al alto tribunal al considerar que es el único trámite que puede cerrar de forma definitiva su desimputación.

Un grupo de cinco personas bajo la denominación de Sentinel Alliance presentó una querella por un supuesto caso de espionaje con los programas espía Pegasus y Candiru que afectaba a, además de Azón, a otra directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban. Si bien Esteban ya había sido imputada con anterioridad, la investigación judicial de Sentinel ampliaba el radio alcanzando a la Guardia Civil. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona asumió la petición e inició la imputación de los tres casos. En el caso de Azón, sin embargo, existía un problema, tal y como lo presentó la Fiscalía en un escrito de febrero: como magistrado del Supremo, su posición de aforado solo permitía que el propio alto tribunal fuera el encargado de investigarle. La jueza asumió la petición y así lo hizo en un auto, en el que asumía su falta de competencia objetiva para investigar a un magistrado del Supremo.

Pero Azón considera que con aquella interlocutoria no bastaba, porque era necesario remitir la decisión al Supremo para que fuera este el que asumiera la anulación de la imputación, en tanto en cuanto es el único órgano judicial capacitado para tomar decisiones sobre sus propios magistrados. Por ello reclama un complemento de auto que complete la decisión y “pueda surtir plenos efectos”, ya que sin la remisión al Supremo “la resolución no produce efecto útil alguno respecto del aforado: la querella queda inadmitida ante el Tribunal ordinario, pero nada llega al Tribunal Supremo, que es el único órgano que puede y debe conocer la causa”, según señala el escrito presentado, tal y como ha avanzado la Cadena SER.

Además de la petición, buena parte de las seis páginas de la solicitud son un toque de atención al juzgado de Barcelona. En la segunda página ya deja claro Azón que tiene derecho a recurrir el auto emitido por la jueza pese a que esta se apoyaba en el artículo 240.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Conviene dejar claro ya desde este momento que el artículo 20 LOPJ no contiene apartado 4”, reza el escrito, que también ahonda en la necesidad de que se debe remitir al Supremo el procedimiento judicial abierto para que este decida si asume la instrucción y si tiene que separar la causa del aforado respecto al resto de investigados.

Los casos de espionaje por el software Pegasus a miembros del independentismo catalán prosiguen lentamente en casi una decena de tribunales de Barcelona, en los que casi no hay avances por el bloqueo de la Ley de Secretos Oficiales. La exdirectora del CNI Paz Esteban y la actual jefa del organismo, Esperanza Casteleiro, no han ofrecido detalles sobre la implicación del centro de inteligencia, el único con capacidad para contratar los programas espías. Irídia, una plataforma de defensa de los derechos humanos, denunció hace dos semanas que los propios juzgados que instruyen los casos están frenando las investigaciones al no atender los requerimientos de las euroórdenes remitidas a Luxemburgo para conocer la implicación que tuvo la empresa propietaria de Pegasus, NSO Group, cuya sede europea se encuentra en el pequeño ducado.

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