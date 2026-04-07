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Accidentes de tráfico

Tres personas fallecidas y una herida de gravedad tras un choque entre dos vehículos en Cáceres

El accidente ha ocurrido a las 23.30 de este lunes en el kilómetro 14 de la EX-102

Intervención de los bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres tras el accidente de este lunes.Diputación de Cáceres
José Emiliano Barrena
José Emiliano Barrena
Cáceres -
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Cierre trágico en Extremadura del operativo especial de tráfico para esta Semana Santa, puesto en marcha por la Dirección General de Tráfico. Tres hombres han muerto la noche de este lunes tras sufrir un accidente a la altura del kilómetro 14 de la carretera EX-102, en término municipal de Abertura y partido judicial de Logrosán, ambos en la provincia de Cáceres. Una mujer también ha resultado herida de gravedad en el siniestro.

El accidente ha ocurrido a las 23.30 de este lunes por una colisión frontal entre dos coches tipo turismo. Los tres hombres fallecidos en el lugar tenían 33, 42 y 66 años. Además, una mujer ha resultado herida grave con politraumatismos, la cual ha tenido que ser derivada hasta el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz).

Según la Guardia Civil, el accidente está siendo investigado por parte de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Cáceres.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el punto de atención continuada de Miajadas, una unidad medicalizada de Emergencias, otra de soporte vital básico y una ambulancia convencional, así como efectivos de la Guardia Civil, personal del cuerpo de bomberos del Sepei de Cáceres y el equipo de emergencias de carreteras de la EX-102.

Con estos tres fallecidos, Extremadura suma 14 muertes en carretera durante este año 2026. A última hora de este lunes varios accidentes complicaban el regreso a las grandes ciudades tras la Semana Santa, donde este lunes era festivo en siete comunidades autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, Islas Baleares y La Rioja.

Según informa la Dirección General de Tráfico, se registraban siniestros en varios puntos a la entrada de Madrid: en la A-2 en Torrejón de Ardoz y en la A-3 en Arganda del Rey, así como en esta misma vía en Requena, ya en Valencia; en la A-4 en Seseña y en la A-42 en Illescas (ambas en Toledo).

La DGT también informaba de siniestros en la A-31 en La Gineta (Albacete), en la A-31 en Segorbe (Castellón), en la A-7 en Totana (Murcia) y, en la A-66 en Cáceres y en la A-2 Zaragoza.

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