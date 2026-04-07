Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | Ábalos, Koldo García y Aldama llegan al Supremo para el juicio por la trama de las mascarillas

El ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García afrontan peticiones de penas de hasta 30 años, mientras que para el empresario Víctor de Aldama la Fiscalía pide siete

Los tres acusados en la trama de las mascarillas, el ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, han llegado al Tribunal Supremo este martes minutos antes de que arranque el que será el primer juicio del caso Koldo. Ábalos y García afrontan peticiones de penas de hasta 30 años por lucrarse durante la pandemia de covid con la compra de mascarillas a una compañía vinculada al empresario Víctor de Aldama, a quien la Guardia Civil considera el “nexo corruptor” y que también se sentará en el banquillo. Para este último, que ha reconocido los hechos y ha aportado datos a la investigación, la Fiscalía pide siete años de cárcel. El Supremo juzga también la contratación en empresas públicas de dos mujeres vinculadas a Ábalos. Una de ellas, su expareja Jessica Rodríguez, está citada este martes ante el tribunal como testigo. Será una de los 11 que comparezcan esta jornada (hay 81 llamados a declarar en la vista oral, que se extenderá durante 13 días). El primero en comparecer será Víctor Ábalos, hijo del exministro.

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