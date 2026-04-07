Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | Ábalos, Koldo García y Aldama llegan al Supremo para el juicio por la trama de las mascarillas
El ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García afrontan peticiones de penas de hasta 30 años, mientras que para el empresario Víctor de Aldama la Fiscalía pide siete
Los tres acusados en la trama de las mascarillas, el ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, han llegado al Tribunal Supremo este martes minutos antes de que arranque el que será el primer juicio del caso Koldo. Ábalos y García afrontan peticiones de penas de hasta 30 años por lucrarse durante la pandemia de covid con la compra de mascarillas a una compañía vinculada al empresario Víctor de Aldama, a quien la Guardia Civil considera el “nexo corruptor” y que también se sentará en el banquillo. Para este último, que ha reconocido los hechos y ha aportado datos a la investigación, la Fiscalía pide siete años de cárcel. El Supremo juzga también la contratación en empresas públicas de dos mujeres vinculadas a Ábalos. Una de ellas, su expareja Jessica Rodríguez, está citada este martes ante el tribunal como testigo. Será una de los 11 que comparezcan esta jornada (hay 81 llamados a declarar en la vista oral, que se extenderá durante 13 días). El primero en comparecer será Víctor Ábalos, hijo del exministro.
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Los acusados esperan para acceder a la sala del Supremo
Los abogados de las defensas y las acusaciones esperan ya en la puerta del Salón de Plenos del Supremo el inicio del primer juicio del caso Koldo. Centrado en la trama de las mascarillas. Los dos acusados que están en prisión preventiva, José Luis Ábalos y Koldo García, son conducidos a la sala escoltados por la Policía, mientras que el tercer acusado, Víctor de Aldama, espera en la puerta hablando con su abogado. Fuera de la sala espera también a Víctor Ábalos, el hijo del exministro, el primero de los testigos citados a declarar este martes.
Ábalos, Koldo García y Aldama llegan al Supremo para sentarse en el banquillo
Por Rocío Martínez Posada. Los tres acusados ya están dentro de la sala del Tribunal Supremo. El exministro de Transportes José Luis Ábalos; el que fuera su mano derecha, Koldo García; y el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama han llegado al Tribunal Supremo minutos antes de que arranque el que será el primer juicio del caso Koldo.
Ábalos y su antiguo asesor han venido directos desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde llevan desde el pasado noviembre. Aldama, en libertad, ha llegado por su propio pie. Los dos primeros se enfrentan a hasta 30 años de cárcel por la presunta trama de cobro de sobornos a cambio de contratos para comprar mascarillas en plena pandemia. El empresario, por contra, solo encara una posible condena a 7 años de prisión porque todas las acusaciones, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las populares (que encabeza el PP) tuvieron en cuenta su confesión.
Gran expectación mediática ante el primer juicio del 'caso Koldo'
Por Rocío Martínez Posada. El Supremo ha abierto ya sus puertas y se prepara para acoger el primer juicio del caso Koldo, centrado en la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia. La vista ha despertado un gran interés en la prensa, con más de 100 periodistas acreditados de 50 medios distintos, entre ellos tres internacionales. Por el tribunal desfilan ya informadores, abogados y magistrados. Todo listo para uno de los juicios del año.
Todos los detalles de un juicio que durará dos semanas y en el que también se sientan en el banquillo el exministro José Luis Ábalos y el presunto conseguidor Victor de Aldama.
Este será el primer juicio del caso Koldo, que estalló en febrero de 2024 con la detención del antiguo asesor del exministro de Transportes y ha acabado llevándose por delante no solo a Ábalos, primer secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, sino también al sucesor en el cargo, Santos Cerdán. Este último no se sentará en el banquillo del Supremo porque solo está imputado por la supuesta adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones, cuya investigación está aún muy incipiente y que ha pasado del alto tribunal a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos, en enero pasado, a su escaño en el Congreso, lo que implicó que ya no esté aforado.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la primera jornada del juicio en el que el Tribunal Supremo juzga por la trama de las mascarillas al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.
El exministro de Transportes y quien fue su asesor afrontan peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel por tejer una red corrupta para la compra de material sanitario aprovechando la falta de controles durante la pandemia de covid-19. Para Aldama, a quien la Guardia Civil considera el “nexo corruptor”, las acusaciones solo reclaman siete años de cárcel tras aplicarle una atenuante por haber confesado parte de los delitos que se le atribuyen.
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